Speciale Marvel Cinematic Universe: il punto sul futuro

Negli ultimi mesi si sono susseguiti annunci e notizie relative ai progetti del Marvel Cinematic Universe, con un futuro che si è svelato in più riprese, tra il San Diego Comic-Con, il D23 Expo e varie altre notizie uscite un po’ a sorpresa.

Vediamo di fare un po’ di ordine riguardo a cosa ci può aspettare nel futuro più prossimo relativamente alle fasi 4,5, e 6 del Marvel Cinematic Universe e alle produzioni Sony che tangenzialmente si legheranno ai film del Marvel Studios attraverso il personaggio di Spider-Man.

Le date di uscita riportate sono le ultime ufficializzate, ma come abbiamo verificato negli ultimi mesi, sono sempre suscettibili di cambiamenti.

Licantropus (Werewolf by Night) – 7 ottobre 2022

In arrivo su Disney+ il 7 ottobre, questa “Presenzatazione Speciale” dei Marvel Studios diretta da Michael Giacchino è un grande omaggio al cinema horror della Universal, realizzata volutamente in bianco e nero e con uno stile retrò e sopra le righe.

Il trailer italiano si è fatto attendere molto rispetto all’annuncio di Werewolf by Night durante il D23 Expo, probabilmente perché non si era ancora presa una decisione sul titolo italiano. Alla fine ha prevalso l’idea di usare lo storico Licantropus, azzeccatissima traduzione “libera” utilizzata fin dai tempi dell’Editoriale Corno.

Con Gael-Garcia Bernal nel ruolo del protagonista Jack Russell e Laura Donnelly in quelli di Elsa Bloodstone, in Licantropus faremo anche la conoscenza di Man-Thing e dovrebbe essere il primo di vari prodotti che lambiscono il genere horror che vedremo in futuro all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Black Panther: Wakanda Forever – 9 novembre 2022

In uscita nei cinema italiani il 9 novembre, Black Panther: Wakanda Forever ha il difficile compito di portare avanti le trame riguardanti il Wakanda senza il protagonista del primo film, T’Challa, il cui interprete Chadwick Boseman è prematuramente scomparso il 28 agosto 2020. Il primo teaser ufficiale è stato rilasciato il 23 luglio 2022, nel corso della San Diego Comic-Com, ed il trailer esteso è stato diffuso il 3 ottobre.

Il cast del primo film è stato confermato quasi in blocco, in particolare per quanto riguarda le figure femminili Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira), Ayo (Florence Kasumba) e Ramonda (Angela Bassett), a cui si sono aggiungono anche Michaela Coel nel ruolo di Aneka e Dominique Thorne in quelli di Riri Williams, alias Ironheart. Confermati anche i ritorni di Martin Freeman come Everett Ross e di Winston Duke come M’Baku.

Un grande motivo di interesse sarà l’introduzione del popolo sottomarino di cui fa parte Namor, il primo personaggio Marvel creato nel 1939. Ad interpretare il Sub-Mariner sarà Tenoch Huerta, affiancato da Mabel Cadena nel ruolo di Namora e da Alex Livinalli nel ruolo di Attuma.

Guardiani della Galassia Holiday Special – Natale 2022

Confermato più e più volte dal regista James Gunn su Twitter, l’Holiday Special con protagonisti i Guardiani della Galassia è stato girato contemporaneamente al terzo film con protagonisti gli sgangherati avventurieri spaziali, ma non è ancora stato annunciato ufficialmente.

The Guardians Holiday Special is the epilogue of Phase 4. 🎅👍 https://t.co/9mDfmn25tH — James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022

Appare chiaro però che un annuncio ufficiale dovrebbe avvenire a breve, dal momento che lo speciale dovrà per forza uscire nel periodo natalizio.

What If…? – Stagione 2 – Inizio 2023

Nel corso della San Diego Comic-Con è stato confermato che la seconda stagione di What If…?, la serie animata che esplora universi alternativi al Marvel Cinematic Universe principale sarà proposta nel futuro prossimo su Disney+, ad inizio 2023.

Sappiamo che un episodio è rimasto nel cassetto dalla prima stagione (quello riguardante Gamora e Iron Man), e che Elizabeth Olsen e Haley Atwell hanno registrato le voci per i personaggi rispettivamente di Scarlet Witch e Captain Carter.

Ovviamente Jeffrey Wright tornerà a prestare la sua voce all’Osservatore.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 15 febbraio 2023

Descritto come uno dei film più importanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà la pellicola che aprirà ufficialmente la Fase 5. Oltre a Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang, Ant-Man, ed Evangeline Lilly in quello di Hope Van Dyne, Wasp, torneranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer come Hank Pym e Janet Van Dyne, ovvero gli originali Ant-Man e Wasp.

Il ruolo di Cassie Lang invece è stato riassegnato a Kathryn Newton, mentre torneranno Randall Park come Jimmy Woo e Corey Stoll, non più però nei panni di Yellowjacket/Calabrone bensì in quelli di M.O.D.O.K.. Previste anche le comparse di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e di Bill Murray in quelli di Krylar, un residente del regno quantico.

Ma l’elemento più importante sarà sicuramente l’introduzione di Kang, la variante di Colui Che Rimane (apparso in Loki) interpretato sempre da Jonathan Majors e che sarà il villain principale di tutta la Multiverse Saga che si concluderà con Avengers: Secret Wars.

Un primo trailer con un faccia a faccia tra Ant-Man e Kang è stato proiettato in esclusiva durante il D23 Expo, ma un teaser ufficiale dovrebbe uscire a breve, probabilmente sull’onda dell’uscita di Black Panther: Wakanda Forever.

Secret Invasion – Primavera 2023

Annunciato ufficialmente con tanto di primo trailer ufficiale al D23 Expo, quest’evento speciale MCU sarà una miniserie di sei episodi che dovrebbe esordire tra febbraio e marzo 2023.

I protagonisti saranno Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Cobie Smulders in quelli di Maria Hill, ma è previsto anche il ritorno di Don Cheadle come James Rhodes, alias War Machine, in una sorta di prologo ad Armor Wars, di Martin Freeman come Everett Ross e probabilmente anche la comparsa di varie altre facce note.

Ma quello che non sappiamo è se saranno effettivamente i personaggi che conosciamo o i mutaforma skrull che ne hanno preso il posto in questa “invasione segreta”: Ben Mendelsohn riprenderà il ruolo dello skrull “buono” Talos, visto in Captain Marvel e in Spider-Man: Far From Home, ma avremo anche altri alieni mutaforma come Gravik, interpretato da Kingsley Ben-Adir, Fiz, interpretato da Killian Scott, e il personaggio ancora segreto interpretato da Emilia Clarke, che si vocifera possa essere la regina Veranke. Inoltre Olivia Colman sarò sarà l’agente britannico Sonya Falsworth.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – 3 maggio 2023

Ultimo capitolo delle vicende dei Guardiani della Galassia, il film diretto da James Gunn sarà una sorta di addio a tutti questi personaggi che hanno significato così tanto per i Marvel Studios.

A differenza dei film prodotti precedentemente, con protagonisti consolidati nei fumetti e in altri media come Iron Man, Thor, Captain America e gli Avengers, all’uscita del primo film nel 2014 i Guardiani della Galassia erano un mucchio di personaggi conosciuti solo ai lettori di fumetti più appassionati. Il loro successo è stato fondamentale per il futuro del Marvel Cinematic Universe, aprendo la strada a tanti altri personaggi meno famosi come Ant-Man, gli Eterni, i Thunderbolts, etc.

Just announced in Hall H: Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3, in theaters May 5, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/nXpj1Epb6G — Guardians of the Galaxy (@Guardians) July 24, 2022

Originariamente previsto per maggio 2020, il licenziamento e la successiva riassunzione di James Gunn ha causato il rinvio della pellicola, per però ha sempre mantenuto la data di uscita a maggio 2023 anche quanto vari altri film sono slittati con le date.

Il cast originale vedrà l’aggiunta di Will Poulter nel ruolo di Warlock, Chukwudi Iwuji in quello dell’Alto Evoluzionario e di Maria Bakalova come voce di Cosmo, oltre a Daniela Melchior e Nico Santos in ruoli ancora sconosciuti.

A detta di molti membri del cast, la chiusura delle vicende dei Guardiani sarà estremamente commovente.

Echo – Estate 2023

Già finita di girare, la serie dedicata al personaggio interpretato da Alaqua Cox, che ha esordito in Hawkeye, vedrà il ritorno sullo schermo sia del Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio che del Matt Murdock di Charlie Cox, preparando quindi la strada a Daredevil: Born Again.

La serie sarà però più incentrata sul retaggio nativo-americano di Maya Lopez che sulla criminalità di strada, con un possibile collegamento al lato più magico del Marvel Cinematic Universe.

Loki – Stagione 2 – Estate 2023

Prima serie dei Marvel Studios a tornare con una seconda stagione, Loki continuerà le avventure del protagonista, interpretato da Tom Hiddleston, alle prese con i paradossi temporali della TVA. Ritornano Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius e Sophia Di Martino in quelli di Sophie, la variante femminile di Loki. Il simpatico Casey interpretato da Eugene Cordero è stato promosso a membro del cast regolare, in cui troverà spazio anche Ke Huy Quan, l’ex attore bambino di Indiana Jones e il Tempio Maledetto e de I Goonies, recentemente tornato sulle scene.

The Marvels – 26 luglio 2023

Introdotto dalla scena post-credits di Ms Marvel, il secondo capitolo delle vicende di Captain Marvel sarà un film corale, con protagoniste Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), che nel finale di WandaVision avevamo visto diretta nello spazio su invito di uno skrull mandato da Nick Fury. Non esclusi quindi collegamenti con Secret Invasion, dato che dovrebbe poi comparire anche lo stesso Samuel L. Jackson.

Brie Larson, Teyonah Parris and Iman Vellani react to seeing footage from #TheMarvels for the first time, brought to #D23Expo by director Nia DaCosta! See it in theaters July 28, 2023 💫 pic.twitter.com/H813hRymGn — Ms. Marvel⚡ (@msmarvel) September 10, 2022

Uno degli antagonisti principali, Ael-Dan, sarà interpretato da Zawe Ashton, la fidanzata di Tom Hiddleston.

X-Men ‘97 – Autunno 2023

La serie animata, sequel della storica Insuperabili X-Men dei primi anni ‘90, sarà probabilmente slegata dalla narrativa del Marvel Cinematic Universe, ma visto che in futuro gli X-Men saranno sicuramente introdotti e che nel corso della Multiverse Saga le barriere tra diverse realtà saranno labili, non è detto che ci possano essere alcuni incroci narrativi.

Durante la San Diego Comic-Con sono stati svelati alcuni disegni preliminari (che riprendono il look dei personaggi anni ‘90) ed è stato confermato il ritorno di moltissimi doppiatori originali.

Kraven the Hunter – 5 ottobre 2023

Rinviato di quasi nove mesi rispetto all’uscita prevista a gennaio, questo film Sony presenterà il classico nemico di Spider-Man, Kraven il Cacciatore, nel ruolo di protagonista. Il cast è di primo piano: Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista Sergei Kravinoff, Ariana DeBose in quelli di Calypso, Fred Hechinger in quelli del Camaleonte, Dmitri Smerdyakov.

Inoltre ci saranno Russell Crowe (dovrebbe interpretare il padre di Kraven), Christopher Abbott (nel ruolo del criminale Foreigner, lo Straniero), Levi Miller e Alessandro Nivola.

C’è una certa curiosità nel vedere se e come Sony utilizzerà il personaggio di Spider-Man dopo le perplessità causate dalla scena post-credits di Morbius, che ha visto il personaggio dell’Avvoltoio del Marvel Cinematic Universe (Michael Keaton) approdare nell’universo Sony e incontrare Morbius per discutere di Spider-Man, facendo presagire una formazione di Sinistri Sei in futuro.

Blade – 1 novembre 2023

Annunciato alla San Diego Comic-Con del 2019, il reboot di Blade con protagonista Mahershala Ali avrebbe dovuto rappresentare la perfetta uscita cinematografica di Halloween nel 2023.

Purtroppo la produzione della pellicola, che conta nel cast anche Delroy Lindo, Milan Ray e Aaron Pierre, ha recentemente subito un brusco stop causato dalla fuoriuscita del regista Bassam Tariq, a poche settimane dall’inizio delle riprese. I Marvel Studios stanno cercando un nuovo regista, ma nella migliore delle ipotesi la produzione potrà riprendere all’inizio del 2023 e sarà molto difficile rispettare la prevista uscita di novembre.

Ironheart – Autunno 2023

Non dovrebbero esserci problemi di sorta per la prevista serie dedicata a Riri Williams, alias l’eroina Ironheart che verrà introdotta, interpretata da Dominique Thorne, in Black Panther: Wakanda Forever, le cui riprese sono iniziate a Chicago nel giugno 2022.

La presenza di un antagonista legato alla sfera mistica/horror come Parker Robbins, The Hood (interpretato da Anthony Ramos), potrebbe essere però legata agli eventi di Blade e quindi un ritardo della pellicola dedicata al Vampiro Diurno potrebbe impattare anche questa serie.

Nel cast troviamo anche Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Harper Anthony e Shea Couleé.

Agatha: Coven of Chaos – Inverno 2023

Annunciata nel corso del Disney+ Day 2021 con il titolo Agata: House of Harkness, la serie dedicata all’antagonista principale di WandaVision, l’Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn, dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2023, per arrivare sulla piattaforma di streaming tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024.

Nel corso della serie dovrebbe comparire nuovamente Wanda Maximoff, Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen.

El Muerto – 11 gennaio 2024

Annunciato al Cinemacon di Las Vegas nell’aprile 2023, El Muerto è un progetto Sony cucito addosso a Benito Antonio Martinez Ocasio, ovvero il rapper e wrestler Bad Bunny (recentemente visto in un’altra produzione Sony, Bullet Train).

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. #ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/dUAFilVC96 — El Muerto Movie (@elmuertomovie) April 26, 2022

Il personaggio Marvel a cui si ispira è infatti un semisconosciuto alleato di Spider-Man apparso solo in un paio di storie di Friendly Neighborhood Spider-Man, ma essendo un luchadores messicano, è stato scelto personalmente da Bad Bunny come sua controparte cinematografica. È difficile prevedere quali potrebbero essere i legami con il resto dell’universo cinematografico Sony o con le produzioni Marvel Studios.

Originariamente previsto per gennaio 2014, non è stato citato tra i titoli la casa di produzione ha fatto slittare, ma sembra difficile che possa uscire così a ridosso di un’altra produzione più importante come Madame Web.

Madame Web – 15 febbraio 2024

Originariamente previsto in uscita ad ottobre 2023, questo film con protagonista Dakota Johnson sembra che sarà una sorta di avventura stile Terminator che vedrà tutta una serie di “Spider-Women” viaggiare nel tempo per proteggere i genitori di Spider-Man, Richard e Mary Parker, interpretati rispettivamente da Adam Scott ed Emma Roberts.

La squadra radunata da Madame Web sarà composta da Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor). Non si sa a quale Spider-Man potrà fare riferimento questo viaggio nel tempo, se a quello dell’Universo Sony che non è ancora mai apparso o a quello MCU.

Daredevil: Born Again – Primavera 2024

La nuova serie dedicata a Daredevil vedrà il ritorno dei due protagonisti della serie Netflix, ovvero Charlie Cox nei panni del protagonista Matt Murdock e Vincent D’Onofrio in quella della sua nemesi Wilson Fisk, Kingpin, ma non è detto che ne sia un effettivo sequel.

Lo status di canonicità all’interno del Marvel Cinematic Universe delle varie serie prodotte da Marvel Television non è ben chiaro, e in futuro la Multiverse Saga potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola. Ciononostante, pare che possano tornare anche Deborah Ann Woll come Karen Page e Elden Henson come Foggy Nelson, anche se non è ancora ufficiale.

A differenza di tutte le altre serie prodotte finora dai Marvel Studios per Disney+, Daredevil: Born Again avrà un respiro più ampio, essendo composta di ben 18 episodi per la prima stagione.

Captain America: New World Order – 1 maggio 2024

Il quarto film dedicato a Capitan America sarà in realtà un nuovo inizio: al termine della serie The Falcon and the Winter Soldier abbiamo visto Sam Wilson (Anthony Mackie) abbandonare i panni di Falcon per assumere quelli del nuovo Captain America.

Nel primo film dedicato al nuovo Cap tornerà anche Joaquin Torres (Danny Ramirez), che erediterà le ali di Falcon, e Isaiah Bradley, il super soldato afroamericano degli anni ‘50 interpretato da Carl Lumbly.

Una new entry sarà la supereroina israeliana Sabra, interpretata da Shira Haas, mentre a sorpresa l’antagonista sarà Samuel Sterns, alias The Leader (il Capo), che era già apparso in The Incredible Hulk interpretato da Tim Blake Nelson. La notizia rivelata al D23 Expo ha fatto pensare che il film potrebbe essere introdotto dal finale della serie She-Hulk: Attorney at Law, e ricalcare un po’ la trama della saga fumettistica War World Hulks, dove veniva messo in atto un colpo di stati a Washington attraverso dei soldati potenziati come Hulk.

Alcune voci vorrebbero che possa tornare il personaggio del generale Thunderbolt Ross, il primo Hulk Rosso nei fumetti, e che al posto dello scomparso William Hurt possa essere interpretato da nientemeno che Harrison Ford.

Thunderbolts – 24 luglio 2024

Nonostante fosse già stato confermato da qualche mese, il film dedicato a questa squadra di eroi “borderline” è stato ufficialmente presentato durante la Comic-Con di San Diego, mentre al D23 Expo è stata presentata la formazione del gruppo.

What an honor it was to have this THUNDERBOLTS concept illustration I did introduce the cast to the world up on stage at @DisneyD23 with the actors & our head honcho in Kevin Feige?? I’m deeply honored! 🙏🏻#Thunderbolts pic.twitter.com/k1sDoax6Ip — Andy Park (@andyparkart) September 10, 2022

Capeggiata dalla Contessa Valentina Allegro de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la squadra dei Thunderbolts sarà composta da vari personaggi già apparsi in precedenti produzioni Marvel: Yelena Belova da Black Widow e Hawkeye (Florence Pugh), Red Guardian e Taskmaster sempre da Black Widow (rispettivamente David Harbour e Olga Kurylenko), U.S.Agent da The Falcon and the Winter Soldier (Wyatt Russell), Ghost da Ant-Man and the Wasp (Hannah John-Kamen) e soprattutto Bucky Barnes, Winter Soldier, ancora interpretato da Sebastian Stan.

La voce che riguarda Harrison Ford come nuovo interprete del generale Thunderbolt Ross, alias Red Hulk, riguarda anche questa pellicola.

Deadpool 3 – 4 settembre 2024

Si sa ancora pochissimo del nuovo film di Deadpool, ma quel poco che si sa è clamoroso: il film sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe e vedrà protagonista, oltre che Ryan Reynolds nei panni del protagonista Wade Wilson, anche Hugh Jackman in quelli di Wolverine, a 24 anni dall’uscita del primo film degli X-Men in cui sfoderò gli artigli per la prima volta.

Fantastic Four – 6 novembre 2024

Originariamente doveva essere diretto da Jon Watts, come annunciato all’Investor Day del 2020, ma il regista della trilogia di Spider-Man ha deciso di ritirarsi dal progetto nel 2021. Durante il D23 Expo è stato annunciato il nuovo regista, Matt Shakman, già regista di WandaVision e The Boys. Non si sa ancora nulla del cast, anche se John Krasinski ha interpretato una variante di Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed il maggior indiziato per ricoprire lo stesso ruolo nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Just announced at #D23Expo, Matt Shakman to direct Marvel Studios’ Fantastic Four. In theaters November 8, 2024. pic.twitter.com/cXlATT1c9O — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 10, 2022

Marvel Zombies – 2024

Serie animata che riprenderà il fortunato episodio della prima stagione di What If…? che narra di un universo Marvel in cui si è diffuso un virus zombie, anche tra i supereroi.

Spider-Man: Freshman Year – 2024

Annunciata durante il Disney+ Day 2021, la serie animata sembrava dovesse raccontare le origini dello Spider-Man MCU, ma durante la San Diego le prime immagini della serie hanno svelato come in realtà si tratti di una sorta di realtà alternativa, dove Norman Osborn ha praticamente preso il posto di Tony Stark.

I don’t think ‘Spider-Man: Freshman Year’ is canon to the MCU. Peter is seen working for Norman Osborn and this scene is a parallel to Peter meeting Tony Stark in Civil War. pic.twitter.com/xEdM6576xj — Matt Ramos (@therealsupes) July 22, 2022

Avengers: The Kang Dynasty – 30 aprile 2025

Avengers: Secret Wars – 5 novembre 2025

Sulla falsariga di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, questi due film saranno il culmine della Fase 6 e della cosiddetta Multiverse Saga, e metteranno in scena lo scontro finale tra i vari eroi Marvel e Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, mentre Secret Wars dovrebbe avere un altro nome alla regia ma non è ancora noto, mentre alla sceneggiatura ci sarà il Michael Waldron di Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness..

I progetti nel futuro del Marvel Cinematic Universe confermati ma senza data di uscita

Armor Wars

Originariamente annunciata come serie su Disney+ durante l’Investor Day del 2020, questo spin-off di Secret Invasion con protagonista Don Cheadle nei panni di Jim Rhodes, War Machine, è stato recentemente trasformato in un progetto cinematografico. Non sappiamo ancora quando dovrebbe uscire nelle sale, vista la fitta scaletta di uscite già programmate, ma con ogni probabilità uscirà prima di Secret Wars.

Venom 3

Confermato nel corso del Cinemacon di Las Vegas ad aprile, Venom 3 vedrà il ritorno di Tom Hardy come Eddie Brock, come confermato dallo stesso attore sui social pubblicando una foto con lo script della pellicola. Non si sa altro, se non che la Sony vorrebbe finalmente mettere in scena uno scontro tra Venom e (uno) Spider-Man.

Shang-Chi 2

Confermato poco dopo il successo del primo film, il secondo capitolo delle avventure di Shang-Chi vedrà tornare Simu Liu nei panni del protagonista e Awkafina in quelli dell’amica Katy. Alla regia ci sarà sempre Destin Daniel Cretton, il che fa pensare che possano esserci legami tra questa pellicola e Avengers: The Kang Dynasty.

Wonder Man

Il personaggio di Wonder Man, il supereroe con una carriera da attore cinematografico, sarebbe dovuto comparire come easter-egg in Guardiani della Galassia Vol. 2, interpretato da Nathan Fillion, ma è stato tagliato. Ora è stata confermata una produzione per Disney+ (non si sa se una serie o una “presentazione speciale”), prodotta da Destin Daniel Cretton, che si dovrebbe configurare come una sorta di satira del mondo hollywoodiano.

Okoye/Midnight Angels

La notizia di una serie incentrata su Okoye (Danai Gurira) o comunque sulle Dora Milaje si è diffusa nel maggio 2021. L’introduzione del personaggio di Aneka in Black Panther: Wakanda Forever, interpretato da Michaela Coen, potrebbe essere un tassello verso una serie o una presentazione speciale incentrata sulle guerriere wakandiane.

Scarlet Witch

La possibilità di un progetto solista dedicato alla Wanda Maximoff interpretato da Elizabeth Olsen è stata ventilata da tante parti, compresa la diretta interessata, che ormai è ben più di un ipotesi. Probabilmente in seguito agli eventi di Agatha: Coven of Chaos ci sarà il ritorno di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe.

The Ten Rings

Nel dicembre 2021 è stato annunciato uno spin-off di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli su Disney+, prodotta dall’onnipresente Destin Daniel Cretton e incentrata sull’organizzazione criminale ora sotto il controllo di Xialing (Meng’er Zhang).

Wakanda

Oltre alla produzione incentrata su Okoye e le Dora Milaje, un’altra produzione per Disney+ incentrata sul Wakanda è prevista dal contratto firmato da Ryan Coogler per la produzione di vari contenuti per la piattaforma streaming. Il regista ha compiuto un grandissimo sforzo di world-building per Black Panther e ha moltissime idee da sfruttare.

Nova

Un progetto dedicato al supereroe cosmico è da molto tempo nella mente di Kevin Feige, e nel 2022 lo sceneggiatore di Moon Knight Sabir Pirzada si è messo al lavoro su uno script, per una produzione che dovrebbe iniziare nel 2023, anche se non si sa ancora se in forma di film o di serie.

Spider-Man 4

Dopo lo straordinario successo di Spider-Man: No Way Home Sony e Marvel Studios hanno annunciato una nuova trilogia dedicata a Spider-Man ambientata nel Marvel Cinematic Universe, ma per ora il futuro del Tessiragnatele non è chiaro. Sony vorrebbe sfruttare il personaggio all’interno del suo universo cinematografico, e per farlo potrebbe anche ripescare uno degli Spider-Man “passati” (più Andrew Garfield che Tobey Maguire, per questioni anagrafiche). Tuttavia un progetto solista di Spider-Man dovrebbe essere condiviso con i Marvel Studios e vedere il ritorno di Tom Holland, mentre Sony spererebbe di avere ancora alla regia Jon Watts.

Molto dipenderà anche dal successo o meno del resto dei film Sony dedicati ai personaggi di contorno di Spider-Man, sopratutto Madame Web.

What If…? – Stagione 3

Spider-Man: Sophomore Year

Le due serie animate di Disney+ hanno già ricevuto la conferma per un’ulteriore stagione.

Altri progetti in sviluppo nel futuro del Marvel Cinematic Universe

Ci sono numerosissimi progetti che sono in fase di sviluppo ma non hanno ancora avuto conferma. Da un giorno all’altro potrebbero essere annunciati così come essere abbandonati definitivamente. Ad oggi i titoli e i personaggi noti su cui si sta lavorando sono:

X-Men

Secret Warriors

Ghost Rider

Illuminati

Nomad

Young Avengers

Altri progetti Sony

Sony ha in mente di sviluppare altri personaggi legati a Spider-Man di cui possiede i diritti cinematografici, ma molto dipenderà dal successo o meno dei prossimi film come Kraven the Hunter e Madame Web.

Si sa che era in sviluppo una serie TV dedicata a Silk, così come un progetto dedicato a Jackpot (sviluppato dallo sceneggiatore Marc Guggenheim). Altri notizie avevano riportato l’interesse verso personaggi come Silver Sable, Black Cat e Nightwatch, ma è tutto molto in forse.