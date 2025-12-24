Kill Blue: l’assassino leggendario torna sui banchi di scuola

Kill Blue sta per arrivare in versione anime e l’idea, inutile dirlo, è di quelle che catturano subito l’attenzione. Il manga di Tadatoshi Fujimaki diventerà una serie animata a partire da aprile 2026 e, per iniziare a farci entrare nel suo mondo, sono già stati pubblicati il trailer principale e una key visual. Un primo assaggio che lascia intuire quanto questo progetto voglia giocare fuori dagli schemi.

Kill Blue parte da un presupposto semplice solo in apparenza. Jūzō Ōgami è un killer professionista temuto da chiunque, una leggenda vivente che non ha mai fallito una missione. Le cose vanno avanti come sempre finché una missione non prende una piega decisamente assurda. Dopo aver affrontato una potente organizzazione criminale, Jūzō viene punto da una strana vespa e perde i sensi. Quando si risveglia, scopre che qualcosa è andato storto: non è più un adulto di 39 anni, ma si ritrova intrappolato nel corpo di un tredicenne.

E come se la situazione non fosse già abbastanza surreale, il suo capo non perde tempo e gli assegna subito un nuovo compito: sotto quelle sembianze, dovrà infiltrarsi in una scuola media. Da qui prende forma una storia che mescola azione, commedia e slice of life, mettendo un assassino navigato a confronto con interrogazioni, compagni di classe, dinamiche adolescenziali e pericoli che non arrivano solo dal mondo criminale. Il risultato è un contrasto continuo tra esperienza letale e quotidianità scolastica, che promette situazioni tanto assurde quanto divertenti.

Dal punto di vista produttivo, l’anime può contare su uno staff interessante. La regia è affidata a Hiro Kaburagi, mentre il character design è curato da Miho Daidōji. L’animazione sarà realizzata da Studio CUE, chiamato a portare su schermo l’energia e il ritmo del manga originale.

Kill Blue non sembra voler essere solo una parodia o una semplice commedia d’azione. Dietro l’ironia della sua premessa si intravedono temi legati all’identità, alla seconda possibilità e al confronto tra passato e presente. Con il debutto fissato per aprile 2026, l’anime si prepara a essere una delle novità più particolari della stagione, pronto a sorprendere chi cerca qualcosa di diverso dal solito.