Predator Versus Spider-Man | Recensione

Da quando sia la Marvel che i 20th Century Studios sono entrati nel magico regno della Disney, era inevitabile che i due colossi sfruttassero le loro rispettive creature per dare vita a crossover di sicuro richiamo per tutti i loro fan.

Se i supereroi della Casa delle Idee sono infatti sdoganati ormai ovunque, grazie a fumetti, cartoni, film, videogiochi e qualsiasi altro medium o merchandise possibile e immaginabile…chi può dire allo stesso modo di non aver mai visto un film delle famosissime saghe horror di Alien o Predator ?! Sin dagli anni Ottanta, queste mostruose creature hanno terrorizzato ed emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando delle vere e proprie icone pop, al pari degli eroi in calzamaglia.

Tra l’altro non hanno tardato ad arrivare versioni fumettistiche anche per loro, grazie alla casa editrice Dark Horse, dove nacquero anche collaborazioni con Dc Comics e quindi scontri coi loro campioni, come Batman e Superman. La recente acquisizione da parte di Disney ha permesso di dare il via libera alla Marvel per la creazione di nuove serie a loro dedicate, e ovviamente crossover, che coinvolgeranno alcuni dei principali character della Casa delle Idee.

Focalizzandoci sui Predatori alieni portati al cinema per la prima volta da John McTiernan nel 1987, al momento sono già usciti i volumi Predator vs. Wolverine e Predator vs. Black Panther, fino ad arrivare al più recente Predator vs. Spider-Man, con il personaggio di punta della casa editrice.

Affidata nelle mani di Benjamin Percy, scrittore noto soprattutto per le sue run su Green Arrow, Wolverine e altre serie del mondo mutante, come X-Force o Marauders, Predator vs. Spider-Man è una miniserie in quattro parti slegata dalla continuity ufficiale, tanto che vediamo Peter Parker ancora fidanzato con la rossa Mary Jane e fotografo (ma qui sembrerebbe anche reporter) per il Daily Bugle del burbero J. Jonah Jameson.

Una serie di brutali omicidi attira l’attenzione dell’eroe, ma anche di uno dei suoi più acerrimi nemici, ovvero Kraven il Cacciatore, che riconosce in questo serial killer una possibile “preda” molto stimolante da catturare e uccidere. In realtà si tratta di uno Yautja (questo il nome della razza dei Predators) senza un codice d’onore, che uccide solo per il gusto di farlo, scuoiando le sue vittime e asportandone qualche pezzo come trofeo.

Chi conosce un minimo la storia degli Yautja, sa che per loro le regole della caccia e l’onore sono fondamentali, per cui chi le trasgredisce viene punito con la morte, e in maniera esemplare. Ecco perché, sulle tracce di questo assassino alieno si metteranno anche dei suoi simili, con lo scopo di fermarlo e punirlo severamente sul loro pianeta.

Sullo sfondo di una Grande Mela rovente, a causa di una terribile ondata di caldo che porterà anche a un gigantesco blackout, avrà inizio questa grande caccia, dove ogni partecipante sarà spinto dalle proprie motivazioni, più o meno nobili, ma l’obiettivo alla fine sarà lo stesso, per cui tutti inevitabilmente arriveranno a incontrarsi e scontrarsi tra di loro, in una grande faida senza esclusione di colpi.

La trama imbastita da Percy scorre serenamente, senza annoiare mai, ma allo stesso tempo non offre spunti particolarmente originali o accattivanti, che facciano sbalzare sulla sedia il lettore. Diciamo che si è limitato a svolgere il “compitino”, senza accollarsi particolari rischi, offrendoci una storia che mescola azione ed horror, sostenuta da un buon ritmo, ma alla fine tutto sa molto di già visto…

Aggiungiamo inoltre che Spider-Man non è probabilmente il personaggio più adatto ad interagire con gli Yautja e il loro mondo, in quanto la sua indole allegra e scanzonata non si accosta benissimo ad inquietanti creature aliene che scuoiano e squartano le loro prede. E’ vero che nel corso della sua lunghissima carriera il Tessiragnatele ha affrontato di tutto, tra cui malvagi mostri spaziali, ma di base resta comunque un eroe “positivo”, che mal si amalgama in un universo così cupo e violento.

Paradossalmente, risulta molto più in parte il suo avversario Kraven, che in effetti condivide molti aspetti della cultura Yautja e quindi funziona sicuramente meglio all’interno del racconto, agendo quasi come un loro pari.

Per il comparto grafico, invece, questa mini si avvale dei disegni di Marcelo Ferreira, già visto numerose volte sulle testate del Ragno, probabilmente proprio per il suo stile dinamico ed espressivo, che ben si adatta ad avventure adrenaliniche e movimentate come quella in questione. La cura dei dettagli non è sicuramente il suo punto forte, ma l’energia che riesce a trasmettere attraverso le sue tavole compensa questa mancanza, dimostrandosi efficace sia in contesti horror che supereroistici.

Questi crossover, alla fine, non sono altro che mosse commerciali per attirare i fan di entrambi i franchise, per cui non potevano esimersi dal coinvolgere anche il personaggio di maggior richiamo della Casa delle Idee, benché meno avvezzo a quel tipo di atmosfere… ma il risultato finale non è comunque sgradevole.

Predator vs. Spider-Man si lascia leggere e intrattiene, ma di certo non rimarrà negli annali come miglior crossover o miniserie a fumetti in generale di questi ultimi anni. Resta un volume da collezionare più che altro per l’evento in sé, specialmente se si ama Spidey, i mostruosi predatori della 20th Century Fox o i crossover improbabili, in quanto non capiterà spesso di vedere queste due icone dell’immaginario pop scontrarsi, anche se la Marvel di certo non perderà occasione per “spremerle” il più possibile.