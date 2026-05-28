Dorohedoro, l’incubo di Hole continua: annunciata ufficialmente la terza stagione

Se anche voi siete rimasti stregati da quell’universo assurdo, violento e incredibilmente affascinante nato dalla mente di Q Hayashida, allora mettetevi comodi perché ci sono ottime notizie. La novità che tutti noi stavamo aspettando con una certa ansia è finalmente arrivata. La terza stagione di Dorohedoro si farà ed è già in fase di sviluppo. La conferma ha subito fatto fare i salti di gioia alla community, rimasta letteralmente orfana delle avventure strambe di Cayman e Nikaido proprio subito dopo i titoli di coda del secondo blocco di episodi. L’annuncio è rimbalzato direttamente sui canali social ufficiali dell’anime, spuntando fuori in concomitanza con la messa in onda dell’attesissimo finale della seconda stagione, lasciando tutti a bocca aperta e con una voglia matta di capire dove andrà a parare la storia.

Per festeggiare questo traguardo e ringraziare l’enorme marea di appassionati che ha seguito passo dopo passo l’ultimo ciclo di puntate, il regista Yuichiro Hayashi ha voluto fare un regalo speciale a tutti i fan. Ha infatti condiviso un’illustrazione celebrativa inedita davvero spettacolare, accompagnata da un piccolo tributo musicale cantato dal demone Haru. È un contenuto extra davvero carino che trasmette alla perfezione quell’energia caotica e quello spirito grottesco che ci hanno fatto innamorare dell’opera fin dal primo giorno.

Nonostante la notizia stupenda sul proseguimento del progetto, la produzione ha deciso di mantenere il massimo riserbo sui dettagli più tecnici. Per il momento, infatti, non abbiamo informazioni ufficiali sul periodo di uscita o su una possibile finestra di lancio per i nuovi episodi. Questa totale assenza di date ci lascia in una situazione di dolce attesa, a metà tra l’euforia di sapere che i lavori sono ufficialmente partiti e l’impazienza di voler guardare tutto il prima possibile. Una cosa però è sicura, il viaggio all’interno del bizzarro e spietato mondo di Hole non è ancora finito.