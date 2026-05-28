I Became a Legend After My 10-Year-Long Last Stand: annunciata la data d’inizio dell’anime

L’attesa sta per finire. L’adattamento anime di I Became a Legend After My 10-Year-Long Last Stand — titolo originale giapponese Koko wa Ore ni Makasete Saki ni Ike to Itte kara 10-nen ga Tattara Densetsu ni Natteita — ha finalmente una data di debutto ufficiale: 6 luglio 2026. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, che ne curerà la distribuzione internazionale. A completare il quadro arrivano anche nuovi annunci sul cast vocale, che si arricchisce di ulteriori nomi importanti.

La serie era originariamente prevista per aprile 2026, ma il team di produzione aveva poi comunicato ufficialmente il rinvio a luglio, motivandolo con la volontà di “presentare un’opera ancora più godibile per tutti”. Una scelta che molti fan hanno accolto con comprensione, nella speranza che il tempo aggiuntivo si traduca in una qualità visiva all’altezza dell’opera originale.

La storia segue Luck Lock Franzen, un mago che fa parte del Gruppo degli Eroi insieme all’Eroe Erik e al Guerriero Golan. Dopo aver sconfitto il Signore dei Demoni, orde di creature note come Majin continuano ad avanzare. Luck decide di restare da solo nello spazio interdimensionale per combatterle, chiedendo ai suoi compagni di fuggire. Quando finalmente riesce a eliminare tutte le minacce e a fare ritorno nel mondo, scopre che sono passati dieci anni. Nel frattempo, la sua impresa leggendaria ha trasformato il suo nome in un mito. Riunito con i vecchi amici, ora deve scegliere un nuovo percorso di vita, ricominciando da zero con l’identità di semplice avventuriero. È in questo contesto che incontra Sia Wolcott, una cacciatrice di vampiri licantropa, che segnerà l’inizio di una nuova avventura.

Alla regia troviamo Hiroyuki Kanbe, già noto per aver diretto Plunderer. La series composition è affidata a Mitsutaka Hirota, il character design è curato da Majiro, mentre le musiche sono composte da Tomotaka Ōsumi. La produzione animata è a cura dello studio Gekkou. La sigla di chiusura è intitolata “Ari Kitari na Nichijō to Kōun na Hibi e” ed è interpretata da Meishohikokai.

Inoltre, sul fronte del cast vocale, i protagonisti principali sono affidati ad alcuni dei doppiatori più apprezzati del panorama attuale. Gakuto Kajiwara — noto ai lettori di MangaForever per aver prestato la voce ad Asta in Black Clover e a Tadano in Komi Can’t Communicate — interpreta il protagonista Luck Lock Franzen. Yui Ishikawa — celebre per essere la voce di Mikasa in Attack on Titan e di 2B in Nier: Automata — dà voce a Celliss Morton. Mayu Sagara si occupa invece di Sia Wolcott, mentre Mao Ichimichi è la voce di Luccira e Yurie Kozakai interpreta Milca. Tra i personaggi secondari, figurano il veterano Toshiyuki Morikawa nei panni dell’Eroe Erik Mendilibar e Tsuyoshi Koyama come il Guerriero Golan Morton. Completano il cast Wakana Maruoka come Arone, Yuuki Terui come Ario e Akari Miyazaki nel ruolo di Ginny.

La light novel è stata scritta da Ezogingitune con illustrazioni di DeeCHA, ed è stata serializzata su Shosetsuka ni Naro dal giugno 2018 al gennaio 2021, per poi essere raccolta da SB Creative sotto l’imprint GA Novel a partire dal febbraio 2019: attualmente conta 7 volumi. L’adattamento manga — disegnato da Chako Abeno con la composizione di Kitsune Tennōji — è pubblicato su Square Enix tramite il magazine Manga Up! a partire dall’agosto 2019, con 19 volumi tankōbon disponibili ad oggi in Giappone. Digitalmente, il manga è accessibile in Nord America tramite Comikey e l’app Manga Up! Global. Infine, segnaliamo che entro maggio 2025, il franchise aveva già superato i 4 milioni di copie in circolazione.