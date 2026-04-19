Black Clover: in arrivo 3 nuovi capitoli e il climax della storia su Jump GIGA

Il prossimo primo maggio 2026 segnerà un momento importante per il percorso di Black Clover. La rivista Jump GIGA SPRING ospiterà infatti l’uscita di ben tre nuovi capitoli della serie, portando ufficialmente il manga di Yuki Tabata verso quello che viene definito il “climax della storia”. Dopo i cambi di programmazione e le lunghe attese tra un’uscita e l’altra, ci troviamo finalmente davanti a una svolta narrativa concreta che promette di scuotere le fondamenta del racconto.

Oltre ai nuovi capitoli, questo numero della rivista sarà particolarmente ricco di contenuti extra. Tra i vari gadget e allegati previsti, spicca un’intervista esclusiva a Gakuto Kajiwara, il doppiatore che presta la voce ad Asta nell’anime. Sarà un’occasione interessante per fare il punto della situazione anche dal punto di vista dell’adattamento, accompagnando i lettori verso le fasi calde dell’opera cartacea.

Il termine “climax” ha subito acceso il dibattito tra gli appassionati. Se da un lato è chiaro che ci stiamo avvicinando allo scontro finale atteso fin dalle prime battute della serie, dall’altro resta l’incognita su quanto tempo servirà per chiudere davvero i giochi. Molti si chiedono se questa fase porterà a una conclusione rapida o se Tabata si prenderà lo spazio necessario per gestire tutti i vari sottotitoli narrativi, come le relazioni tra i personaggi e i misteri del mondo di gioco ancora irrisolti.

L’attenzione è tutta rivolta a quel confronto simbolico tra i protagonisti, un elemento che ha radici profonde fin dall’inizio del manga. In attesa di avere tra le mani la rivista il primo maggio, l’unica certezza è che ci aspetta un passaggio chiave per il futuro di Black Clover. Sarà interessante vedere come l’autore gestirà la tensione in questi tre capitoli, cercando di dare una degna evoluzione alla promessa fatta dai due rivali tanto tempo fa.