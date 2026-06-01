Kagurabachi e My Hero Academia: in arrivo un bundle tributo imperdibile

Questo autunno si prospetta decisamente interessante per chi colleziona manga, soprattutto grazie a una novità appena sfornata da Star Comics per festeggiare due dei titoli più seguiti del momento. L’editore ha infatti svelato un bundle tributo davvero particolare che mette insieme My Hero Academia, la colonna portante di Kohei Horikoshi che non ha certo bisogno di presentazioni, e Kagurabachi, il dark fantasy di Takeru Hokazono che sta registrando numeri pazzeschi e di cui si parla continuamente online.

Questo speciale cofanetto da collezione, intitolato ufficialmente Kagurabachi x My Hero Academia Tribute Bundle, conterrà al suo interno dei veri e propri tesori per gli appassionati. I lettori potranno infatti mettere le mani sul primo storico volume di My Hero Academia impreziosito da una Variant Cover d’eccezione disegnata proprio da Takeru Hokazono. Specularmente, il bundle conterrà anche il primissimo volume di Kagurabachi, che per l’occasione sfoggerà una Variant Cover esclusiva illustrata direttamente dal maestro Kohei Horikoshi. Un vero e proprio scambio artistico tra due generazioni di mangaka che promette di lasciare a bocca aperta e che diventerà un pezzo raro in pochissimo tempo.

Ma le sorprese per i collezionisti non finiscono affatto qui. All’interno della confezione saranno inclusi anche due bellissimi set di sticker interamente dedicati ai personaggi principali delle due serie e, soprattutto, un booklet esclusivo che conterrà l’intervista integrale doppia rilasciata dai due celebri autori. Sarà un modo carino per sbirciare dietro le quinte del loro lavoro, leggendo i loro pensieri e capendo cosa c’è alla base di questo crossover.

Star Comics ha pubblicato un video per mostrare l’iniziativa e ha consigliato di tenere d’occhio i loro canali ufficiali nei prossimi tempi per capire quando apriranno i preordini e quale sarà il prezzo di lancio. Se siete amanti delle edizioni limitate e delle grandi storie, questo è un appuntamento autunnale che non potete assolutamente mancare.