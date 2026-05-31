Studio Ghibli: cambio storico al vertice con l’arrivo del nuovo presidente

Grandi novità in casa Studio Ghibli, che si prepara a un cambiamento interno davvero importante e che potrebbe cambiare parecchio le cose per il futuro. Con una nota ufficiale, la famosissima casa di produzione giapponese ha fatto sapere che Hiroyuki Fukuda lascerà la poltrona di Presidente e Amministratore Delegato. Il passaggio di consegne vero e proprio ci sarà il prossimo 22 giugno, proprio durante l’Assemblea degli Azionisti. Al suo posto arriverà Kenichi Yoda, che già lavora nello studio come Direttore e che ora è pronto a prendere in mano il timone della compagnia.

A dire il vero questa mossa non sorprende più di tanto, ma è il continuo di una strategia partita nel 2023, cioè da quando l’emittente Nippon TV ha comprato la maggioranza dello studio per metterlo al sicuro e garantirgli un futuro. Yoda, infatti, è un manager di punta nella Business Division di Nippon TV, ma ha anche un legame molto forte con l’arte. Pensate che è stato uno dei motori principali dietro l’adattamento teatrale de Il mio vicino Totoro, lo spettacolo pazzesco realizzato a Londra con la Royal Shakespeare Company.

La scelta di un profilo come quello di Yoda, grande specialista nell’organizzazione di concerti, mostre ed eventi dal vivo, svela in modo chiaro i piani per il futuro dello studio. L’obiettivo della nuova dirigenza sembra essere quello di diversificare il marchio, cercando strade alternative per raccontare le storie nate dalla mente di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Non si parlerà più soltanto di film cinematografici, ma di una vera e propria espansione culturale attraverso esperienze dal vivo. Resta ora da capire se queste nuove prospettive prettamente commerciali riusciranno a convivere pacificamente con l’anima poetica, artigianale e senza tempo che ha reso lo Studio Ghibli una leggenda globale. Ma una cosa è certa, una nuova era è ufficialmente iniziata.