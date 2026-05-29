On&Off. Tra vita e ufficio: il 9 giugno arriva in Italia il primo volume del manga di Shinnosuke Kanazawa

J-POP Manga ha annunciato l’uscita del primo volume di On&Off. Tra vita e ufficio, opera di Shinnosuke Kanazawa già noto al pubblico italiano grazie alla miniserie sci-fi Ottoman. Il volume sarà disponibile a partire dal 9 giugno 2026 in tutte le fumetterie, librerie e store online al prezzo di € 8,90, con uscite successive a cadenza bimestrale.

Per chi lo acquisterà in una delle fumetterie aderenti all’iniziativa, è previsto un gadget esclusivo in omaggio: un duo di segnalibri fluo stampati fronte-retro, che raffigurano da un lato la modalità “on” e dall’altro quella “off” dei due protagonisti. Un dettaglio che rispecchia perfettamente lo spirito di un’opera costruita attorno al contrasto tra la vita pubblica e quella privata. Le prime pagine del volume sono già consultabili in anteprima tramite la preview ufficiale resa disponibile dall’editore.

La trama è la seguente: due colleghi di lavoro apparentemente agli antipodi. Soutaro Amada è un impiegato socievole e popolare in azienda, ma appena smette il completo da lavoro indossa abiti in stile Sweet Lolita, con tutto il gusto estetico e il romanticismo che il genere porta con sé. Akira Hanku è invece riservata e considerata poco avvicinabile dai colleghi, ma fuori dall’ufficio si trasforma completamente: scioglie i capelli, sfoggia borchie, piercing e magliette strappate abbracciando in pieno l’estetica punk. I due non si conoscono nella vita privata, ma un incontro casuale durante uno dei loro momenti “off” li mette faccia a faccia con una realtà inaspettata: dietro i rispettivi travestimenti si nascondono proprio i colleghi con cui condividono ogni giornata lavorativa. Da quel momento in poi, tra i due inizia a scattare qualcosa di più.

È una commedia degli equivoci costruita con leggerezza e grande senso dello stile, che trova la sua forza nella contrapposizione tra le due “versioni” dei protagonisti e nel progressivo avvicinarsi di due mondi apparentemente inconciliabili. Il comunicato stampa di J-POP Manga la paragona a Smoking Behind the Supermarket with You di Jinushi, un’altra serie nata online e poi approdata con enorme successo in formato cartaceo e presto anche in versione anime.

La genesi dell’opera è raccontata dallo stesso Shinnosuke Kanazawa nella postfazione del volume. L’autore rivela di aver ideato la storia a partire da un personaggio suggerito da sua moglie, ovvero un impiegato vestito da Lolita. Da quella singola idea ha poi ricavato il personaggio di Hanku, la contabile punk, costruendo attorno ai due un racconto che è immediatamente esploso sui social. “Quando ho condiviso il mio lavoro su X (ex Twitter) — scrive Kanazawa — il riscontro ottenuto è andato talmente oltre le aspettative che ha aperto le porte alla pubblicazione in formato cartaceo.” Un percorso ormai classico nel panorama del manga contemporaneo, dove il web funge da trampolino di lancio per le opere più originali.

Il manga è pubblicato in Giappone da Square Enix sotto l’imprint Gangan Comics Pixiv, con serializzazione su Gangan Pixiv a partire dal dicembre 2023. In Giappone ha già raggiunto 5 volumi disponibili, mentre la serie originale era già partita come webcomic sull’account Twitter dell’autore nell’aprile 2023, per poi spostarsi su Pixiv il mese successivo. Inoltre, la serie è stata nominata ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web, classificandosi al diciottesimo posto, ed è stata nuovamente candidata all’undicesima edizione dello stesso premio. Infine, ad AnimeJapan 2026, il manga ha inoltre conquistato il sesto posto nella classifica dei manga che i fan vorrebbero vedere adattati in anime — un segnale molto eloquente del crescente interesse che l’opera sta raccogliendo.