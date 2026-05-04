J-POP Manga festeggia vent’anni: pioggia di annunci al Comicon Napoli 2026

Il Comicon Napoli 2026 si è trasformato in un vero palcoscenico celebrativo per J-POP Manga. In occasione del suo ventesimo anniversario, la casa editrice ha deciso di fare le cose in grande, svelando una valanga di nuovi titoli che arriveranno sugli scaffali nei prossimi mesi. Un numero che omaggia due decenni di impegno nel portare la cultura del Sol Levante in Italia, spaziando tra generi diametralmente opposti per accontentare ogni tipo di lettore.

Tra le proposte più attese spicca Grand Blue, una commedia universitaria a base di immersioni e situazioni assurde che promette risate assicurate. Per chi invece cerca atmosfere più cupe o riflessive, l’annuncio di Star Strings di Akihito Tsukushi (l’autore di Made in Abyss) rappresenta un colpo imperdibile. Un viaggio solitario e misterioso che parte da un filo appeso nel cielo. Non mancano poi i ritorni d’autore, come Robico, che torna con la nuova edizione 2-in-1 di My Little Monster e il volume unico Yuuyami To Kataware.

Il catalogo si arricchisce anche di titoli moderni e dinamici come Phantom Busters, che mescola esorcismo e vita scolastica, e Himaten!, l’ultima rom-com di successo direttamente da Weekly Shonen Jump. Gli amanti del fantasy puro potranno invece godersi lo spin-off de I diari della speziale focalizzato sulla piccola Xiaolan, o immergersi nelle atmosfere malinconiche di Endroll no Ato ni wa Saikou no Tabi o, che racconta cosa succede agli eroi dopo la sconfitta del Re dei Demoni.

J-POP ha riservato una sorpresa finale anche per gli appassionati di webtoon e storie mature, annunciando hit coreane del calibro di Mignon e il celebre omegaverse Low Tide in Twilight. Dagli storici capolavori di Sanpei Shirato alle nuove frontiere del thriller sci-fi con Myther, questa ondata di annunci conferma la volontà dell’editore di esplorare ogni sfumatura del fumetto asiatico. Un compleanno che, a giudicare dall’entusiasmo della community, segna l’inizio di una stagione editoriale tra le più ricche di sempre.