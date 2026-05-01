The Promised Neverland: un capitolo speciale per il decimo anniversario della serie

È difficile credere che siano già trascorsi dieci anni dal debutto di Emma, Norman e Ray su Weekly Shonen Jump. Il ricordo della fuga da Grace Field House è ancora vivissimo tra chi ha seguito la serie, rappresentando l’inizio di un successo mondiale che resiste al tempo. Per onorare questo traguardo dei dieci anni, gli autori hanno deciso di riportare il manga durante l’estate. Lo faranno con uno speciale one-shot, ovvero una storia breve e inedita che servirà a festeggiare il decennio del franchise.

L’annuncio ha scosso l’interesse dei fan, che ora si interrogano su quale segreto del mondo di Shirai e Demizu verrà svelato stavolta. Nonostante la trama resti segreta, la conferma di una side-story è ufficiale. A supporto della notizia sono apparse anche delle bozze grafiche, piccoli schizzi che mostrano il dietro le quinte del lavoro necessario per questo ritorno estivo. Questi schizzi, trapelati come anticipazione del progetto finale, confermano che il team creativo originale è pronto a riportarci in quelle atmosfere cariche di mistero che hanno reso la serie un pilastro della rivista.

Rivedere The Promised Neverland su carta stampata è un evento significativo, soprattutto perché l’opera è riuscita a distinguersi nel panorama dei manga grazie a un mix unico di strategia e tensione psicologica. Dieci anni di serializzazione rappresentano un traguardo notevole in un mercato competitivo come quello giapponese, e un capitolo extra è il modo migliore per onorare il legame con il pubblico che non ha mai smesso di supportare i protagonisti.

Le prossime settimane saranno cruciali per avere maggiori informazioni sulla data precisa della pubblicazione e sui temi che verranno trattati in questo speciale. Per il momento, possiamo solo analizzare le bozze grafiche e attendere che l’estate ci riporti nel mondo dei piccoli orfani. Dieci anni dopo, il viaggio non sembra ancora del tutto concluso e questa nuova storia promette di essere l’omaggio perfetto a un percorso indimenticabile.