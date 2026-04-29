Black Clover: l’ultimo saluto ad Asta e il viaggio di un capolavoro che giunge al termine

Dopo undici anni di avventure tra grimori, magia e un protagonista che non si è mai arreso, siamo ufficialmente arrivati al capolinea. Black Clover, il capolavoro di Yuki Tabata, si prepara a chiudere i battenti. È ormai certo, il viaggio di Asta si concluderà il prossimo 1° maggio con l’uscita del capitolo 392 su Jump GIGA. Per chi ha seguito la serie sin dal 2015, questo non è solo un addio a un manga, ma il saluto a un compagno che ci ha tenuto compagnia per oltre un decennio, accompagnandoci nella crescita dei nostri eroi preferiti.

Guardando indietro, i numeri sono impressionanti. 25 milioni di copie in circolazione, decine di pagine a colori e una presenza costante che ha segnato il genere fantasy moderno. Tabata non ci ha regalato solo una storia, ha creato un mondo vibrante che ha saputo evolversi, passando da un classico shonen a una narrazione molto più matura e complessa. La battaglia finale, ambientata sei mesi dopo gli eventi drammatici del capitolo 389, promette di essere intensa e carica di significato, chiudendo finalmente il cerchio su un percorso lungo 392 capitoli.

Tuttavia, non dobbiamo disperare troppo. Anche se la serializzazione giunge al termine, il finale avrà lo spazio che merita. L’ultimo volume, il numero 38, arriverà sugli scaffali il 4 agosto e sarà un vero tomo da collezione, con oltre 250 pagine. Non è tutto, perché per celebrare degnamente questi 11 anni di duro lavoro, a fine estate uscirà anche una nuova guidebook. Sarà un compendio enciclopedico del mondo creato da Tabata, con oltre 250 personaggi catalogati, quasi 400 incantesimi elencati e, soprattutto, un’intervista inedita che ci farà entrare ancora una volta nella mente dell’autore.

Dire addio a Black Clover lascia un vuoto, ma è il modo giusto di chiudere. Yuki Tabata ha dato tutto per questa serie. Asta ci ha insegnato che non serve il talento naturale se hai una forza di volontà incrollabile, e questa lezione rimarrà impressa in noi. Grazie, Maestro Tabata, per aver trasformato i nostri sogni in magia pura.