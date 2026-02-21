Spider-Man & Wolverine vol.1 – L’Indice Janus | Recensione

La nuova serie dedicata a Spider-Man & Wolverine è un classico esempio di fumetto supereroistico vecchio stile, con un occhio particolare agli anni Novanta, dove non erano tanto i contenuti a fare da padrone, quanto l’azione sfrenata e le splash page ad effetto.

Gli elementi tipici di quel tipo di storie, infatti, ci sono tutti: due protagonisti molto amati dai lettori, avversari storici ed un altro che trama nell’ombra, ancora da scoprire, ma anche l’inevitabile scontro (in genere frutto di un malinteso o una macchinazione) tra i due eroi, senza farsi mancare un po’ di melodramma, che fornisce ulteriore pathos al racconto.

Marc Guggenheim, da scafato scrittore e sceneggiatore, non solo fumettistico, ma anche televisivo e cinematografico, riesce a maneggiare alla perfezione tutti questi elementi, aggiungendo anche una buona dose di fanservice, che non guasta mai, specie quando si ha a che fare con due icone dei comics come Spidey e Wolvie, tra l’altro molto amati dallo stesso scrittore e di cui si è già occupato in passato.

L’Indice Janus del titolo, di fatto, è il motore di partenza dell’intero racconto, ovvero un database contenente i dati e le vere identità di tutti gli agenti segreti del mondo e le loro missioni. Un agglomerato di dati talmente sensibili da mettere in pericolo numerose vite, se dovesse finire nelle mani sbagliate.

Logan/Wolverine, da ex agente segreto sotto copertura, sia per lo S.H.I.E.L.D. che per il Teschio Rosso, viene avvertito della minaccia di questo file e decide di coinvolgere anche il Tessiragnatele, con la speranza di riuscire a trovarlo e decriptarlo prima che lo facciano altri malintenzionati.

Una volta che riusciranno a rintracciarlo all’interno di un vecchio elivelivolo S.H.I.E.L.D. si innescheranno una serie di eventi a catena, che li porteranno prima ad affrontare loro storici avversari, come Omega Red, Kraven il Cacciatore e Mysterio, e poi scontrarsi in maniera selvaggia tra di loro, dopo aver scoperto alcuni retroscena riguardo il passato di Logan e quello dei genitori di Peter Parker, che come i fan di lunga data sapranno, erano proprio degli agenti segreti, morti tragicamente in un incidente aereo.

L’idea di collegare gli ombrosi trascorsi di Wolverine come spia con quelli dei genitori biologici di Spidey risulta davvero azzeccata, visto che aleggia sempre un fitto alone di mistero attorno a loro, e i possibili scenari narrativi ancora da esplorare possono essere infiniti e ricchi di spunti interessanti. Da bravo conoscitore della storia del Ragno, compresa quella più moderna, Guggenheim approfitterà per inserire un altro personaggio poco sfruttato come Teresa Parker, la “sorella” di Peter introdotta da Mark Waid e James Robinson nella miniserie Affari di Famiglia, anche lei con un passato non ancora ben definito…

Quella di Spider-Man e Wolverine è comunque un’accoppiata ben assortita, in quanto i due personaggi hanno caratteri completamente opposti, ed è inevitabile che insieme facciano scintille. Se il primo infatti è il classico nerd, gentile ed educato, che sente il peso del mondo intero sulle spalle, il secondo è invece un uomo aggressivo e irruento, dai metodi spicci e una vita lunga e tormentata che continua a condizionarlo.

I loro modus operandi non potrebbero essere più diversi, e per quanto si stimino reciprocamente, non possono fare a meno di becchettarsi, sia scherzosamente che in maniera seria, quando ci sono in ballo vite umane. Proprio la loro etica verrà messa in discussione in questa storia, da un misterioso avversario che non condivide le loro scelte in fatto di giustizia ed eroismo, viste le conseguenze disastrose a cui potrebbero portare…

I giochi mentali e le illusioni di Mysterio, inoltre, permetteranno all’autore di omaggiare i due protagonisti, mostrando alcuni momenti chiave della loro storia, ma a parti invertite, o ripescando le loro classiche divise anni Ottanta, come il costume nero di Spidey e quello giallo/marrone di Wolverine, così da far leva sul sempre sicuro “effetto nostalgia”, ma in maniera originale e divertente.

Questa nuova serie team-up è dunque un’astuta mossa commerciale, senza ombra di dubbio, che però riesce perfettamente nel suo intento, fornendo al lettore tutto ciò che potrebbe aspettarsi da una lettura di questo tipo: ritmo serrato, tanta azione, dramma, suspense, e soprattutto del sano, puro, intrattenimento.

Un decisivo contributo lo apportano anche le esplosive tavole di Kaare Andrews, coadiuvato per un capitolo dall’altrettanto energico Gerardo Sandoval, i quali omaggiano in maniera evidente il fumetto anni Novanta, e in particolare lo stile adrenalinico ed esagerato, sia a livello espressivo che anatomico, di Todd McFarlane, vero pioniere dei comics moderni, che proprio sulle pagine di Spider-Man si è consacrato, rivoluzionando il modo di rappresentarlo.

Andrews riprende in tutto e per tutto le sue anatomie animalesche, sia per Spider-Man che per Wolverine, e l’estrema dinamicità con cui le fa muovere ed interagire, come se dovessero squarciare i limiti stessi delle vignette. Anche le corporature ipertrofiche contribuiscono a trasmettere potenza alle immagini, in pieno stile Image Comics, quando l’occhio del lettore doveva essere costantemente colpito come un gancio da figure imponenti e maestose, che dominavano splash page di grande impatto.

Gli omaggi a saghe storiche come L’ultima caccia di Kraven o Arma X, infine, sono la ciliegina sulla torta di questo vero atto d’amore da parte degli autori nei confronti di un’epoca gloriosa del passato di questi personaggi, e dei comics in generale.

Se anche voi siete nostalgici di un certo tipo di fumetto, che punta molto sull’impatto visivo e l’intrattenimento puro, questo primo volume di Spider-Man & Wolverine: L’Indice Janus fa sicuramente al caso vostro. Una partenza col botto, che promette ancora colpi di scena e nuove adrenaliniche sfide per i due supereroi, considerando il finale decisamente aperto.