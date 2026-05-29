Naruto si prepara a dominare di nuovo: dal 2027 inizierà una nuova era

Se pensavate che il mondo dei ninja avesse già dato tutto preparatevi a ricredervi perché le cose si stanno per fare davvero serie. Non stiamo parlando di una semplice operazione nostalgia per far felici i vecchi fan, ma di un vero e proprio piano di rilancio totale. Stando a un report finanziario ufficiale pubblicato da TV Tokyo, il franchise di Naruto tornerà a occupare un ruolo assolutamente centrale nell’industria dell’intrattenimento a partire dal 2027, anno che l’emittente giapponese ha definito come “l’inizio di una nuova fase”.

I piani in cantiere sono giganteschi e toccheranno diversi settori. Dal punto di vista dell’animazione si parla già di nuovi progetti audiovisivi in sviluppo e sul web sono subito partite le speculazioni più sfrenate. C’è chi scommette su film inediti incentrati su vecchie glorie della saga e chi spera in qualche spin-off dedicato a personaggi rimasti un po’ in ombra. Non mancheranno nemmeno enormi progetti celebrativi sparsi per tutto il mondo, ideati per festeggiare a dovere la grandezza di questa epopea intramontabile. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il rilancio colpirà duro anche nel mondo dei videogiochi. Dopo l’uscita nel 2023 di Connections, TV Tokyo ha confermato che sono già in lavorazione nuovi titoli pensati per le console di ultima generazione, questa volta sviluppati in collaborazione con partner inediti per dare una ventata di freschezza al gameplay.

Nel frattempo, per ingannare la lunghissima attesa che ci separa da questa nuova era, l’appuntamento più vicino è fissato per la fine di quest’anno. Arriveranno infatti i famosi episodi speciali dedicati alla prima storica serie anime, quelli rimasti congelati per un bel po’ di tempo dopo i rinvii degli anni scorsi. Insomma, dopo aver segnato in modo indelebile l’infanzia e l’adolescenza di un’intera generazione, l’universo intramontabile creato da Masashi Kishimoto è pronto a riprendersi il trono e a tornare prepotentemente sotto i riflettori di tutto il mondo, con l’obiettivo dichiarato di conquistare anche il pubblico delle nuove generazioni e di restare in vetta ancora per parecchio tempo.