Dragon Trainer: ecco tutti i segreti di Sdentato in versione Lego

In occasione del 25° Anniversario di Dragon Trainer, il Gruppo Lego ha creato il set da costruzione Lego Icons Dragon Trainer: Sdentato, un adorabile modello realizzato per i fan adulti dell’amato franchise.

Ispirato dal remake live-action del film d’animazione cult del 2010 di DreamWorks Animation prodotto da Universal Pictures, questo nuovo set invita i costruttori a vivere un’avventura realizzando una straordinaria replica dell’iconico drago Furia Buia, Sdentato.

Composto da 784 pezzi, il set presenta dettagli ingegnosi che danno vita a Sdentato, tra cui una sella, una pinna di coda riparata e articolazioni che consentono una posa versatile. Il modello include anche accessori come il pesce e i colpi per le esplosioni al plasma, offrendo una gamma di opzioni che catturano l’essenza dei film.

Dragon Trainer: il franchise tra libri, animazione e live action

In originale How to Train Your Dragon il franchise è prodotto dalla DreamWorks Animation che ha realizzato tre lungometraggi animati: Dragon Trainer (2010), Dragon Trainer 2 (2014) e Dragon Trainer – Il mondo nascosto (Hidden World, 2019), tutti ispirati all’omonima saga di libri per bambini e ragazzi della scrittrice Cressida Cowell. Ci sono anche 5 corti d’animazione: La leggenda del drago Rubaossa (2010), Il libro dei draghi (2011), Il dono della Furia Buia (2011), L’inizio delle corse dei draghi (2014) e Dragon Trainer – Rimpatriata (2019); Dragons, serie tv animata durata sei stagioni (dal 2012 al 2018) che segue gli eventi del primo capitolo; un adattamento live action del primo lungometraggio diretto dallo stesso regista Dean DeBlois (2025).

Il franchise mette al centro il giovane vichingo di nome Hiccup Horrendus Haddock III, figlio di Stoick l’Immenso, leader dell’isola vichinga di Berk. Lui non vuole uccidere i loro nemici giurati da sempre, ovvero i draghi, ma studiarli e capirli con le sue bizzarre invenzioni: dopo aver conosciuto Sdentato, rimasto senza un’ala, diventerà l’eroe di cui l’isola ha bisogno, cavalcherà quelle creature immense e promuoverà la convivenza tra draghi e umani.

Lego Dragon Trainer Sdentato: tutti i dettagli e i segreti del Set

Il Set Lego è davvero una chicca per i fan del franchise, oltre a proporre un design accattivante e puntuale del drago co-protagonista, la “temibile” Furia Buia. Quasi tutte le parti del corpo di Sdentato si muovono: le due orecchie, la testa, la bocca, la lingua, le zampe anteriori, le ali, la coda. Fanno eccezione sostanzialmente sono le zampe posteriori poiché Sdentato è in posa da seduto sulle due zampe. Una posa decisamente adorabile.

Incredibile l’attenzione al dettaglio: metà della coda è perduta, riparata e costruita da Hiccup in modo che possa volare di nuovo in simultanea all’altra parte, come nei film. Entrambe le parti sono muovibili per donare naturalezza al tutto.

Poi c’è la parte componibile come era accaduto per il Set Lego di Pokémon Pikachu: in bocca Sdentato può avere sia il pesce che tanto gli piace e giace pronto per essere ingurgitato; sia l’esplosione al plasma in attesa di ricaricarsi e sputare fuoco. Quel fuoco tanto leggendario da renderlo la tipologia di drago più temuta di tutte quante. Solo perché ancora non l’hanno conosciuto, anche se la sua forza è comprovata.

Dettagli prodotto:

Linea: Lego Icons

Codice: 10375

Età: 18+

Prezzo: 69,99 euro

Pezzi: 784

Dimensioni: Altezza: 16 cm

Costo: 69,99 euro