Scarlet: il film di Mamoru Hosoda quasi completa la collezione 4K

Scarlet di Mamoru Hosoda arriva finalmente anche in home video grazie a Eagle Pictures, in DVD, Blu-ray e 4K. Dopo la presentazione in anteprima mondiale fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alla 24° edizione di Alice nella Città e l’uscita al cinema con Sony Pictures, esaminiamo l’edizione da collezione limitata Steelbook che va (quasi) a completare la collezione in Ultra HD del Maestro candidato all’Oscar.

Il film racconta la storia di una principessa di un regno medievale devastato dalla guerra che vuole vendicare a tutti i costi l’uccisione del padre ma che vede fallire il suo tentativo. Risvegliandosi in una misteriosa dimensione dell’aldilà incontra un ragazzo dal cuore nobile proveniente dal nostro presente, la cui compassione mette in crisi la sua sete di vendetta. Scarlet si ritroverà di nuovo davanti all’assassino del padre e dovrà fare una scelta: essere consumata dall’odio oppure scoprire una vita oltre la vendetta.

La carriera di Hosoda fino a Scarlet

Nato nel 1967 nella prefettura di Toyama, Mamoru Hosoda (leggi la nostra intervista) inizia la sua carriera nell’animazione nel 1991, quando entra a far parte della Toei Doga, ora nota come Toei Animation. Hosoda raggiunge il suo primo importante traguardo come regista cinematografico con Digimon Adventure nel 1999. In seguito, passa al lavoro freelance e ha diretto i lungometraggi d’animazione La ragazza che saltava nel tempo (2006) e Summer Wars (2009), entrambi ottenendo un successo al botteghino duraturo. Nel 2011 il Maestro co-fonda lo Studio CHIZU con il produttore Yuichiro Saito.

In seguito dirige e scrive la sceneggiatura di Wolf Children (2012) e The Boy and the Beast (2015). Il suo lavoro su Mirai (2018) ottiene una nomination alla 91ª edizione dell’Oscar come Miglior Film d’Animazione e viene anche selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Il suo film più recente Belle (2021), di cui è regista, sceneggiatore e ideatore, è diventato il film di maggior incasso della sua carriera; viene anche selezionato per la sezione Cannes Première al 74° Festival di Cannes.

L’edizione home video dell’ultimo film di Mamoru Hosoda

L’edizione da collezione limitata Steelbook si presenta come un cofanetto di metallo tutto serigrafato, esternamente ed internamente. Evocativo ed elegante, pregno (anche troppo, leggi la nostra recensione) di elementi, proprio come il film di Hosoda.

Purtroppo non è presente nessun contenuto extra fisico, come booklet o card da collezione. Presente però il doppiaggio italiano che mancava alla versione andata al cinema nelle sale italiane, solo in originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Sono ricchi invece i contenuti speciali digitali presenti nel disco blu-ray: Intervista con Mamoru Hosoda per carpire il dietro le quinte della realizzazione della pellicola. Test di animazione per vedere l’evoluzione dei personaggi e come sono stati animati all’interno della narrazione del film. Art Design Gallery per ammirare tutta la bellezza quasi pittorica di molti frame realizzati dal Maestro e dal suo team. Confronto Storyboard per capire come un’idea progettata diventa una scena vera e propria all’interno di Scarlet.

Il cofanetto va (quasi) a chiudere la collezione in 4K di Mamoru Hosoda: rimane fuori al momento solamente Mirai no Mirai, disponibile in DVD e blu-ray.

Di seguito il nostro video unboxing con tutta la collezione completa in home video di Hosoda: