Lego Pokémon Pikachu: tutti i segreti del Set

In occasione del 30° Anniversario Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno creato la prima collezione di attesissimi set LEGO Pokémon. Alcuni dei Pokémon più iconici nella storia del brand rivivono per la prima volta in versione mattoncini: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise. In quest’occasione vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul Set del più elettrico di tutti, compagno di avventure del protagonista Ash Ketchum.

“Da fan dei Pokémon fin da piccolo, è stato un onore incredibile aiutare a portare in vita questi Pokémon iconici in mattoncini LEGO per la prima volta” ha dichiarato il Design Director scelto per creare il Set, Siddharth Muthyala. “Pokémon ha ispirato generazioni di fan in tutto il mondo, così il nostro team ha affrontato il design di questi set con cura e passione immensa, assicurandosi che ogni dettaglio e ogni posa celebrino davvero ciò che rende questi personaggi così amati. Spero che i fan si divertiranno a costruirli tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarli”.

Lego Pokémon Pikachu: tutti i segreti del Set

Questa entusiasmante collaborazione unisce due mondi amatissimi, invitando gli appassionati di tutto il mondo a continuare il proprio viaggio da Allenatore di Pokémon, mattoncino dopo mattoncino.

Un set davvero degno di nota è quello che ritrae Pokémon Pikachu. Permette infatti ai fan di ricreare una delle scene più iconiche del franchise: Pikachu che salta fuori dalla sua Poké Ball, chiamato dal suo allenatore e pronto per la battaglia. Il Pikachu costruito in mattoncini mostra questo amato Pokémon in una posa scattante, mentre emerge dalla Poké Ball.

Il set da 2.050 pezzi presenta una base nera a forma di fulmine, da cui si sprigiona energia elettrica mentre l’animaletto protagonista esce dalla sfera, pronto all’azione.

Tra gli easter egg principali c’è un “25” visibile sulla base, che indica il numero di Pikachu nel Pokédex, il catalogo universale delle creature ideate da Satoshi Tajiri nel 1996. Le orecchie, la coda e le zampe (anteriori e posteriori) si possono muovere, per rendere la creatura dinamica e non statica. La coda può inoltre essere cambiata con una semplice mossa in due posizioni: a riposo oppure dritta, piena di scarica elettrica.

Celebrando l’iconico Pokémon di tipo Elettro, i fan potranno posizionare il modello in una posa dinamica per la battaglia mentre salta fuori dalla Poké Ball aperta, oppure seduto con la Poké Ball chiusa. Ci sono due pezzi in particolare, rispetto ad altri Set, che permettono questa “doppia vita”.

Come potete vedere dal nostro video e dalle foto qui sotto, c’è una base che permette di mantenerlo in piedi e un’altra in posizione d’attacco. Lo stesso vale per la sfera: un pezzo facilmente sostituibile la rende aperta o chiusa, quando il nostro animaletto preferito deve riposare.