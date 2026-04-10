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La tomba delle lucciole: il film cult in home video con nuovo doppiaggio

Federico Vascotto 10/04/2026

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In occasione dell’80° anniversario dal devastante lancio della bomba atomica su Hiroshima, il primo attacco nucleare della storia, 6 agosto 1945, dopo il ritorno al cinema in una nuova edizione ridoppiata e rimasterizzata, anche in home video La tomba delle lucciole, con Lucky Red e Plaion Pictures.

Prodotto dallo Studio Ghibli nel 1988 e diretto da Isao Takahata, il film anime è da anni riconosciuto come una delle opere più commoventi e significative sul tema della guerra e della memoria. Ambientato nel Giappone devastato dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, racconta con struggente delicatezza la storia di Seita e Setsuko, due fratelli costretti a sopravvivere tra le macerie del conflitto.

Tratto dall’omonimo romanzo semi-autobiografico di Nosaka Akiyuki, La tomba delle lucciole è considerato un caposaldo indiscusso dell’animazione giapponese, un racconto doloroso ma necessario sulla guerra e sull’infanzia.

La tomba delle lucciole: il film e la nuova edizione home video (con nuovo doppiaggio)

Negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, un bombardamento americano uccide la madre di Seita, 14 anni, e della sua sorellina Setsuko, di 4. Rimasti soli e senza più un posto dove andare, i due cercano di sopravvivere nella campagna giapponese. Dopo aver litigato con l’unico parente rimasto, Seita cerca di badare a sé stesso e a Setsuko, trovando riparo in un rifugio abbandonato e rubando cibo. Ma con le risorse sempre più scarse, ai due fratelli non resta che aggrapparsi a brevi momenti di felicità in un mondo ormai in frantumi.

Capolavoro anime dello Studio Ghibli è una delle opere più importanti e influenti della cultura giapponese. Un manifesto contro la guerra, oggi più attuale che mai. Una storia che non smette di emozionare.

Dopo l’edizione del 2015, al cinema e in home video, col doppiaggio tanto discusso di Gualtiero Cannarsi (che aveva adattato tutte le opere Ghibli), ora una riedizione in Blu-ray + DVD in una pregiata Steelbook da collezione. Include il nuovo doppiaggio, più moderno e attento, realizzato per l’uscita cinematografica del 2025.

Nessun booklet (peccato) ma in compenso sia il disco DVD sia quello Blu-ray, un ottimo lavoro di rimasterizzazione e tanti contenuti extra digitali: Storyboard del film e delle scene eliminate, Intervista al regista Isao Takahata, Video promozionali, Gallerie di immagini, Trailer.

SPECIFICHE TECNICHE:
Numero Dischi: 2
Durata: Blu-ray: 89 minuti (Extra esclusi); DVD: 85 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: Blu-ray: 1080p @24fps 1.85:1; DVD: 1.85:1 16/9 PAL
Formato Audio: Blu-ray: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio; DVD: Italiano 5.1 Dolby Digital, Giapponese 5.1 Dolby Digital
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano, Italiano non udenti

Di seguito il video unboxing della nuova edizione Steelbook:

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