One Piece: Oda svela nuovi dettagli sulla terza stagione del live-action

One Piece è tornato su Netflix quest’anno con la seconda stagione dell’adattamento anime, suscitando nuovamente grande entusiasmo tra gli appassionati. Proprio come la prima stagione, la serie ha apportato notevoli modifiche rispetto al manga, pur rimanendo fedele allo spirito della storia. Mentre i Pirati di Cappello di Paglia si dirigono verso la Rotta Maggiore, affrontano diverse sfide e la seconda stagione si conclude con un grande colpo di scena. I pirati accolgono un nuovo membro nell’equipaggio, il medico di bordo, Chopper, e si dirigono verso Alabasta.

La seconda stagione ha fatto il suo debutto il 10 marzo 2026, diventando un successo mondiale quasi immediatamente. In seguito all’enorme successo dell’ultima stagione, Netflix ha anche iniziato a trasmettere in streaming sei episodi di una serie podcast il 13 marzo 2026. Il podcast vede come protagonisti i membri del cast e il mangaka stesso, Eiichiro Oda, intenti a discutere di aneddoti dal dietro le quinte, easter egg e altro ancora. Inoltre, le riprese della terza stagione sono iniziate mentre erano ancora in corso quelle della seconda, e la ciurma di Cappello di Paglia è praticamente pronta per una nuova avventura.

L’uscita della terza stagione di One Piece è prevista per il prossimo anno e Oda sta rilasciando alcuni dettagli in merito agli sviluppi. Ogni settimana, la rivista Weekly Shonen Jump aggiunge una sezione speciale dedicata ai commenti dell’autore, che di solito non vengono condivisi con i fan di tutto il mondo. L’insider pewpiece ha condiviso la traduzione non ufficiale dell’ultimo commento di Oda, che recita: “Sono stato a Città del Capo!! Sembra che anche la terza stagione della serie live-action avrà una grafica incredibile!! Non vedo l’ora!!” Dato che Oda ha fatto parte del team di produzione come produttore esecutivo, conosce a fondo ogni aspetto della fase di sviluppo. Il mangaka si è dichiarato più che soddisfatto della resa visiva dell’adattamento live-action finora, e sembra che la terza stagione manterrà gli standard delle prime due. Sarà ambientata ad Alabasta, un regno desertico dove la ciurma si scontrerà con un potente membro della Flotta dei Sette, il temibile Crocodile