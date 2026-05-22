The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom diventa un anime

In concomitanza con l’uscita in Giappone del quindicesimo volume tankobon, il manga The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom (titolo originale: Gekkakoku Kiiden) avrà un adattamento anime televisivo. A occuparsi della produzione sarà lo Studio Elle, con la regia affidata a Koichiro Kuroda, la sceneggiatura e series composition di Aki Mizuki (pseudonimo di Risa Mizuno), il character design di Akira Ono e le musiche composte da Shiho Terada. Al momento non è stata comunicata una finestra di trasmissione.

Il cast vocale annunciato comprende Rina Hidaka nel ruolo della protagonista Koyou, Takeo Otsuka come il principe Keiun, Taito Ban nei panni di Shin/Shingdam e Shoya Chiba come Shiei/Tokihide. Chi segue il mondo delle produzioni anime shojo avrà riconosciuto in Chiba una voce ormai onnipresente nel genere, dato che lo ritroveremo anche nel cast di Red River in partenza a luglio.

Scritto e disegnato da Tohru Himuka, The Eccentric Doctor of the Moon Flower Kingdom è serializzato sulla rivista shojo Asuka di Kadokawa Shoten dal 24 gennaio 2018 ed è tuttora in corso. Ad oggi conta 15 volumi tankobon pubblicati in Giappone. L’autrice, che ha un passato come professionista in ambito medico, ha portato nella sua opera una conoscenza approfondita della materia, costruendo un fantasy medico ambientato in un regno fittizio ispirato alla Cina imperiale.

La storia segue Koyou, una giovane dottoressa tanto brillante quanto eccentrica, e il suo assistente Shingdam. Quando il principe Keiun e il suo compagno Shiei vengono attaccati da briganti inviati dalla concubina Ro, è proprio Koyou a salvare la vita a Shiei con le sue abilità chirurgiche. Impressionato dalle sue competenze in un mondo dove le malattie si curano tradizionalmente con rituali e preghiere, Keiun decide di portare la dottoressa nella capitale per diffondere la sua conoscenza medica. Ma una donna giovane, bella e fuori dagli schemi non sarà accolta facilmente a corte, e il principe stesso rimane in pericolo.

Inoltre, l’opera viene spesso accostata a I Diari della Speziale (Kusuriya no Hitorigoto) per la combinazione di ambientazione storico-orientale, intrighi di palazzo e protagonista femminile legata al mondo della medicina. Le differenze sono comunque significative: Gekkakoku Kiiden ha un tono più marcatamente shojo, con un coinvolgimento romantico più esplicito tra la protagonista e il principe, e un punto di vista narrativo che alterna le prospettive di entrambi.

Il manga è pubblicato in lingua inglese da Seven Seas Entertainment, che ha annunciato la licenza ad Anime Expo 2022 e conta attualmente dodici volumi disponibili (il tredicesimo è previsto per il 23 giugno 2026, il quattordicesimo per il 27 ottobre 2026). Infine, in Italia non è ancora stato annunciato un editore per il manga, ma l’arrivo dell’anime potrebbe cambiare rapidamente la situazione, come accaduto in passato con altri titoli del genere.