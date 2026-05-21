One Piece sbarca a Milano: in Duomo arriva il pop-up store ufficiale

I fan di Luffy e compagni hanno un ottimo motivo per festeggiare, visto che una grandiosa novità sta per travolgere il capoluogo lombardo. Dal 26 maggio fino all’8 giugno 2026, la città di Milano si trasformerà nel porto ideale per tutti gli appassionati del manga dei record firmato da Eiichirō Oda. Per due intere settimane, infatti, i pirati di Cappello di Paglia prenderanno letteralmente d’assalto la centralissima libreria Mondadori in Piazza Duomo, che ospiterà un incredibile ed esclusivo pop-up store interamente dedicato all’universo di One Piece.

Non si tratterà di un semplice espositore con pochi volumi cartacei, perché l’intera struttura commerciale verrà rivoluzionata per l’occasione. Le vetrine dello storico negozio milanese saranno totalmente decorate a tema, trasportando i passanti e i curiosi nel bel mezzo della Rotta Maggiore prima ancora di varcare la soglia d’ingresso. Una volta dentro, l’esperienza promette di essere una vera e propria festa per gli occhi. Gli scaffali saranno presi d’assalto da gadget introvabili, articoli da collezione, figure e tantissimi prodotti esclusivi pensati appositamente per questo evento a tempo limitato, che non si troveranno facilmente altrove.

Oltre allo shopping selvaggio di merchandising ufficiale, l’allestimento offrirà una serie di attività interattive e sorprese pensate per coinvolgere attivamente tutta la community, rendendo l’esperienza adatta sia ai lettori di vecchia data sia a chi si è avvicinato da poco a questo infinito viaggio marittimo. Che siate a caccia di un pezzo raro da aggiungere alla vostra collezione privata o che vogliate semplicemente scattare qualche foto memorabile circondati dai vostri personaggi preferiti, il punto di riferimento unico è Mondadori Duomo di Milano. Mancano davvero pochissimi giorni all’apertura ufficiale delle porte, quindi non vi resta che radunare la vostra personale ciurma di amici e organizzarvi per non perdere quella che si preannuncia come l’attrazione nerd più calda e memorabile di questo inizio estate.