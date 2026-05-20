Demon Slayer festeggia dieci anni: Star Comics annuncia una nuova e fedele edizione per l’autunno

Il panorama editoriale dei manga in Italia si prepara ad accogliere un ritorno a dir poco clamoroso. Quest’anno Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba compie dieci anni dal suo debutto e, per festeggiare a dovere un’opera così pazzesca e amata, i ragazzi di Edizioni Star Comics hanno deciso di fare un regalo a tutti i fan. Siete pronti a rimettere mano al portafoglio il prossimo autunno? È in arrivo una nuova edizione della saga di Koyoharu Gotouge che ridefinirà il modo di collezionarla. Dimenticatevi la classica ristampa, perché qui parliamo di una revisione totale, perfetta sia per chi vuole rimettere la serie in libreria in una veste migliore, sia per chi non l’ha mai letta e aspettava il momento giusto per iniziare.

La casa editrice ha ripensato la struttura dei volumi per avvicinarla il più possibile all’esperienza dei tankobon giapponesi. Questa New Edition si presenterà nel classico formato 11,5×17,5 con volumi brossurati dotati di sovraccoperta, e una sottocover che risulterà del tutto fedele a quella uscita in Giappone. I miglioramenti più consistenti riguarderanno però i contenuti interni. I testi e le traduzioni sono stati interamente rivisti e aggiornati, mentre dal punto di vista visivo sono stati eliminati i vecchi adattamenti grafici invasivi. Le tavole manterranno così le onomatopee originali, garantendo un’immersione totale nel tratto dell’autore.

Le sorprese non finiscono qui, perché Star Comics ha deciso di rendere il debutto ancora più memorabile. Insieme alla versione regolare, il primissimo numero della serie sarà distribuito anche in una speciale veste limitata, denominata Anniversary Edition. Questa variante da collezione, destinata a rubare l’occhio sugli scaffali, presenterà una splendida sovraccoperta impreziosita da dettagli rifiniti in lamina d’oro. Entrambe le opzioni saranno facilmente reperibili sia nei canali fisici, come librerie e fumetterie specializzate, sia all’interno dei principali store online, offrendo a tutti l’opportunità di rivivere da zero il viaggio di Tanjiro e Nezuko.