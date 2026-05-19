GIGANT: l’assurdo e colossale manga di Hiroya Oku diventa un film d’animazione per il cinema

C’è una grande novità all’orizzonte per chi ama le storie animate fuori dagli schemi e visivamente imponenti. Sfruttando la visibilità internazionale della cornice del Festival di Cannes, la compagnia di produzione K2 Pictures ha deciso di lanciare una bomba mediatica presentando la propria scaletta di titoli futuri. Tra i progetti di punta spicca l’adattamento per le sale cinematografiche di GIGANT, il manga di Hiroya Oku che ha fatto molto discutere negli scorsi anni. Questa pellicola segna una svolta per lo studio, poiché si inserisce nel loro percorso industriale come il primo vero film d’animazione in assoluto a ricevere il semaforo verde.

L’autore non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque abbia una minima familiarità con il mondo dei manga conosce il suo nome grazie a pietre miliari della fantascienza cruda come Gantz e Inuyashiki. Con questa sua ultima fatica, serializzata dal 2017 al 2021, Oku ha voluto spingere ancora di più l’acceleratore sulla stravaganza e sul grottesco. Sebbene la conferenza stampa francese non abbia ancora svelato dettagli cruciali come la data di uscita nelle sale o i nomi del regista, l’hype tra gli appassionati è già schizzato alle stelle.

Tutto ha inizio quando incontriamo Rei, un ragazzo che frequenta le superiori e passa le giornate a fantasticare sulla regia e sul cinema. Per una serie di strane coincidenze, il giovane incrocia la strada di una famosa interprete di pellicole per adulti, Papico, di cui segue da tempo la carriera. La situazione precipita nel surreale non appena la ragazza tocca con mano uno strano dispositivo tecnologico che sembra arrivare direttamente dallo spazio profondo. Questo congegno le dona una capacità fuori dal comune, quella di aumentare la propria stazza a dismisura, finché non si ritrova a svettare sopra i tetti delle case come un colosso.

Da quel momento, la terra diventa lo scenario di minacce apocalittiche, paradossi temporali e minacce fuori di testa. La comparsa di una splendida gigantessa si rivelerà soltanto il primo tassello di un puzzle caotico e spettacolare che promette di regalare forti emozioni sul grande schermo.