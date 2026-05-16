Nippon Shock: arriva Anton del maestro Yoshikazu Yasuhiko

Ci sono annunci che per un appassionato di manga valgono molto più di una semplice notizia di mercato, e quello appena diffuso da Nippon Shock Edizioni rientra sicuramente in questa categoria. La casa editrice ha infatti confermato l’acquisizione dei diritti per l’Italia di Anton, un’opera affascinante che porta la firma di una vera e propria leggenda del settore: il maestro Yoshikazu Yasuhiko, meglio conosciuto come YAS.

Il nome di YAS non ha bisogno di presentazioni. Dopotutto parliamo del character designer di Mobile Suit Gundam e del regista di Venus Wars, un autore tra i più completi della sua epoca. Anche se la sua fama è enorme, tanti suoi lavori sono rimasti per troppo tempo chiusi nei confini giapponesi, ma sembra proprio che finalmente la tendenza stia cambiando e che anche noi potremo goderceli.

Anton è un fantasy storico in tre volumi che ci porta dritti nel Giappone medievale del periodo Kamakura. La storia ruota attorno alle avventure di Hoshiwakamaru, che poi non è altro che il figlio del leggendario guerriero Minamoto no Yoshitsune. Cresciuto tra i pirati, il protagonista diventerà il comandante della nave da guerra Ryūōmaru con un obiettivo preciso: sfidare il clan Hōjō. In questa versione della storia, però, i nemici non sono semplici soldati, ma una congrega oscura che fa uso di arti soprannaturali. YAS riesce a mescolare eventi storici reali, leggende popolari e azione pura, il tutto impreziosito dal suo tratto inconfondibile e da una caratterizzazione dei personaggi che lo rende unico.

Questa nuova acquisizione non è un caso isolato, ma si inserisce nel progetto editoriale di Nippon Shock dedicato ai grandi classici “nascosti”. Anton va infatti a fare compagnia ad altri titoli di spessore già annunciati o pubblicati, come Marayah e l’imminente Kurudo no Hoshi (La Stella dei Curdi). L’obiettivo è chiaro, dare finalmente spazio a capolavori che meritano di essere letti e apprezzati anche in Italia. Se amate le storie epiche e lo stile classico dei grandi maestri, questo è un titolo che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire.