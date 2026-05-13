Police Patlabor: dopo 32 anni torna il manga di Masami Yuki

Trentadue anni dopo la conclusione della serializzazione originale, Masami Yuki torna a disegnare un nuovo capitolo di Mobile Police Patlabor. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo X ufficiale della rivista Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan, che pubblicherà il one-shot nel numero 25 del 2026, in uscita in Giappone il 18 maggio.

Il capitolo inedito porterà il titolo di Mobile Police Patlabor 2026 e il messaggio promozionale che accompagna l’annuncio non lascia spazio a dubbi sull’emozione che circonda il ritorno: “Sono passati 32 anni dalla conclusione. Superando il tempo, finalmente si rimettono in moto.”

Una frase che inevitabilmente riporta alla mente la protagonista Noa Izumi e i membri della Seconda Sezione Veicoli Speciali, presenti anche nel visual diffuso per l’occasione.

Il numero conterrà inoltre uno sticker speciale con le vignette tratte dal manga originale e un articolo dedicato al nuovo progetto animato Patlabor EZY, con intervista al regista Yutaka Izubuchi e bozzetti inediti dei personaggi firmati dallo stesso Yuki.

Il dettaglio più affascinante riguarda l’ambientazione. Il manga originale, serializzato su Weekly Shonen Sunday dal 1988 al 1994, raccontava una Tokyo del “futuro prossimo” compresa tra il 1998 e il 2002, in cui robot umanoidi chiamati Labor venivano impiegati in ogni ambito della società.

Ora che il 2026 ha superato di gran lunga quella linea temporale, come sottolinea lo stesso annuncio, “la realtà ha finalmente raggiunto la storia”. Il one-shot si propone quindi di rispondere a una domanda rimasta sospesa per oltre tre decenni: dove sono adesso i protagonisti?

Ricordiamo che Yuki è stato uno dei fondatori del collettivo Headgear, il gruppo creativo dietro l’intero progetto multimediale di Patlabor, che ha attraversato OAV, serie televisive, film anime e un adattamento live-action diretto da Mamoru Oshii.

Parallelamente allo sviluppo della serie anime, Yuki portò avanti la propria versione manga, costruendo un racconto che si è sempre distinto per il suo approccio realistico al genere mecha: niente eroi invincibili, ma poliziotti alle prese con la burocrazia, la vita quotidiana e, di tanto in tanto, con qualche minaccia più grande del previsto.

Inoltre, il 15 maggio (appena tre giorni prima dell’uscita del one-shot), debutterà nei cinema giapponesi Patlabor EZY File 1, il primo capitolo del nuovo progetto animato prodotto da J.C. Staff. La serie, composta da otto episodi suddivisi in tre film, proseguirà con il File 2 il 14 agosto 2026 e il File 3 a marzo 2027.

Eventi che fanno capire quanto il franchise di Patlabor stia vivendo una vera e propria rinascita, in un periodo in cui il genere mecha sta attraversando una nuova stagione di riscoperta tra remake e reinterpretazioni più adulte.