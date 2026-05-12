Akane Banashi rivela novità sulla serie anime con un nuovo trailer

Scritto da Yuki Suenaga e disegnato da Takamasa Moue, Akane Banashi è un manga shonen serializzato dal 2022 sulla rivista Weekly Shonen Jump e lo staff della serie televisiva ha pubblicato un nuovo trailer e una key visual che anticipa l’arco narrativo della Karaku Cup sull’omonimo torneo studentesco di narrazione rakugo.

Il successo del manga ha portato allo sviluppo di un adattamento animato, annunciato nel 2025 e la serie è prodotta dallo studio Zexcs e trasmessa dal 4 aprile 2026. L’anime è diretto da Ayumu Watanabe, con la sceneggiatura scritta da Michihiro Tsuchiya, il character design curato da Kii Tanaka, che sarà anche direttore capo dell’animazione, e la colonna sonora composta da Akio Izutsu.

La serie anime di Akane Banashi ha anche un proprio canale YouTube, “Akane-banashi Global”, dove gli episodi completi vengono rilasciati gratuitamente in lingua inglese dopo la loro trasmissione televisiva in Giappone. In Italia, Yamato Video ha acquisito i diritti della serie ed è trasmessa in simulcast in versione sottotitolata sul canale Anime Generation di Prime Video e in versione doppiata a partire dal 4 maggio successivo. La direzione è affidata a Patrizio Prata presso Raflesia Post-House/X-Trim Solutions, con dialoghi a cura di Marco Altini e traduzione a cura di Andrea Prodomo.

Suenaga e Moue hanno lanciato il manga nel febbraio 2022. Shueisha ha pubblicato il volume unico del 21° anno il 3 aprile. Il manga è stato nominato per il 47° Kodansha Manga Awards e il 16° Manga Taisho Awards nel 2023. Akane Banashi si è classificato al 4° posto nella lista dei 20 migliori manga per lettori maschi nell’edizione 2023 della guida Kono Manga ga Sugoi! (Questo manga è fantastico!) di Takarajimasha.

Gli eventi ruotano attorno a Okane Osaki, affascinata fin da bambina dalle magiche performance del padre, Shinta Arakawa, assiste a un incidente sconvolgente durante la sua esibizione decisiva per la promozione a shin’uchi (maestro). Sei anni dopo, ora studentessa delle superiori, si prefigge l’obiettivo di diventare lei stessa una shin’uchi, facendosi strada nell’agguerrito mondo del rakugo.