Mashle torna nel 2027 con la terza stagione anime!

Mashle: Magic and Muscles è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con una nuova serie anime, e questo conferma una fanbase molto forte ormai affezionata a quelle che sono le vicende del protagonista della serie shonen nonostante il manga sia terminato. Scritto e disegnato dal mangaka Hajime Kōmoto, Mashle ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2020 e si è conclusa nel 2023 mentre l’edizione italiana, annunciata al Lucca Comics & Games del 2020, è stata pubblicata da Star Comics dal 2021 al 2024. Mashle ha riscosso un rapido successo tra i lettori, infatti il primo volume ha registrato un ritmo di vendita così elevato da essere ristampato.

Questo consenso ampiamente diffuso tra i lettori è aumentato al punto da realizzare una serie televisiva, con la prima stagione, composta da 12 episodi, annunciata a luglio 2022. Prodotta dal famoso studio di animazione giapponese A-1 Pictures, è stata diretta da Tomoya Tanaka e sceneggiata da Yosuke Kuroda, e il character design realizzato da Hisashi Higashijima. Successivamente la serie anime di Mashle è tornata con la seconda stagione, annunciata dopo la trasmissione del dodicesimo episodio e andata in onda da gennaio a marzo 2024 e adesso tutti gli appassionati potranno prepararsi per il ritorno della serie con la terza stagione, il cui debutto sul piccolo schermo è previsto per il 2027.

Attualmente non ci sono molte informazioni circa una data o un periodo di uscita preciso o il numero di episodi per la terza stagione di Mashle, ma ci saranno presto nuove informazioni che saranno condivise. La seconda stagione di Mashle: Magic and Muscles adatta prevalentemente gli eventi dell’arco narrativo dell’Esame di Selezione dell’Illuminato Divino in cui il protagonista deve superare questa prova per diventare un Illuminato Divino e dimostrare il suo valore, affrontando potenti maghi e la minaccia di Innocent Zero.

Gli eventi di Mashle sono ambientati in un mondo in cui esiste la magia, usata per qualunque occorrenza della vita quotidiana e gli eventi ruotano attorno al protagonista Mash. Il giovane uomo vive nelle profondità della foresta e trascorre le giornate impegnandosi in esercizi per muscolarizzare il corpo in quanto non riesce a usare la magia, ma vive comunque una vita pacifica con suo padre. Un giorno però la sua pace viene messa in pericolo, e per proteggere la vita di Regro, il suo padre adottivo, è costretto a entrare all’Accademia Magica Easton.