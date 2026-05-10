Yu-Gi-Oh! Art Works: a Tokyo la prima, storica mostra dedicata a Kazuki Takahashi

Il mondo dei duellanti sta per vivere un momento di rara intensità emotiva. È stato infatti annunciato ufficialmente che nell’inverno del 2026, Tokyo ospiterà “Yu-Gi-Oh! Art Works”, la primissima mostra di disegni originali interamente dedicata al genio del compianto maestro Kazuki Takahashi. Sebbene la serie sia un pilastro della cultura pop da decenni, questa è la prima volta che le tavole autografe dell’autore vengono raccolte in un’esposizione di tale portata, riportando in vita la leggenda proprio dove tutto ebbe inizio.

L’annuncio ha scosso profondamente la community, ma a rendere il tutto ancora più toccante sono state le parole di Kenjiro Tsuda, l’iconico doppiatore di Seto Kaiba. Tsuda ha condiviso un ricordo personale legato a una cena post-film, descrivendo Takahashi mentre disegnava schizzi su dei semplici cartoncini per lo staff. “Sembrava una magia,” ha raccontato l’attore, ricordando come Yugi e Kaiba prendessero vita sotto i suoi occhi con una foga incredibile, anche se l’autore usava pennarelli comuni e aveva bevuto un bicchiere di troppo. Tsuda ha descritto quei disegni “non perfetti” come dotati di una forza visiva travolgente, sottolineando quanto Takahashi fosse in realtà una persona timida di fronte ai complimenti.

Il suo invito ai fan è stato perentorio: “Duellanti! Presto potrete ammirare i disegni originali realizzati dal maestro con tutto il suo impegno. Guardateli! Kazuki Takahashi vive ancora lì, tra quelle linee!”. Un messaggio che trasforma la mostra in un pellegrinaggio necessario per chiunque sia cresciuto con il Duel Monsters.

Per adesso i dettagli sono ancora avvolti nel mistero, ma l’attesa non sarà lunghissima. Ulteriori informazioni sulle date precise e sulla sede esatta dell’esposizione verranno rilasciate verso la fine di agosto 2026. Quel che è certo è che l’inverno si prospetta caldissimo per i fan del Re dei Giochi, pronti a riscoprire la potenza visiva di un autore che ha cambiato per sempre il mondo dei manga.