The Quintessential Quintuplets: l’amore raddoppia con due nuovi progetti animati

Le cinque sorelle Nakano non smettono di far battere il cuore dei fan. Sabato 2 maggio 2026, durante l’evento speciale alla Toyota Arena di Tokyo, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: il franchise di The Quintessential Quintuplets tornerà ufficialmente con ben due nuovi progetti animati. La notizia, accompagnata da una nuova visual e un primo teaser video, ha mandato in estasi la community, dimostrando che il legame tra Futaro e le gemelle è più forte che mai, anche a sei anni dalla fine della serializzazione originale.

La prima grande novità riguarda l’adattamento animato del romanzo sequel intitolato “Spring, Summer, Fall, Winter”. Scritto da Hajime Asano sotto la stretta supervisione del creatore originale Negi Haruba, questo racconto si colloca temporalmente dopo la conclusione della storia che tutti conosciamo. È un progetto particolarmente atteso perché permetterà di vedere i protagonisti alle prese con una nuova fase della loro vita, esplorando dinamiche inedite che presto arriveranno anche in versione manga.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il secondo progetto annunciato si concentrerà invece sul recupero di capitoli del manga originale che, fino ad oggi, non avevano mai trovato spazio nelle precedenti stagioni televisive o nei film. Sarà un’occasione preziosa per vedere animate scene inedite e approfondimenti sui personaggi che i lettori più attenti avevano amato sulla carta stampata, ma che erano stati sacrificati per ragioni di minutaggio.

Con oltre 20 milioni di copie in circolazione raggiunte proprio nel maggio 2026, la serie si conferma un pilastro delle commedie romantiche moderne. Dopo il successo degli speciali estivi e del capitolo ambientato alle Hawaii, questo doppio annuncio garantisce un futuro radioso alla saga. Non resta che attendere le date ufficiali per tuffarsi nuovamente in questo vortice di sentimenti, equivoci e gag esilaranti, perché quando si parla delle gemelle Nakano, il divertimento è sempre assicurato.