The 100 Girlfriends: annunciata la data della terza stagione e una nuova visual

Il caos sentimentale di Rentaro Aijo sta per tornare. È stato infatti confermato che la terza stagione di The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You inizierà ufficialmente il 5 luglio 2026. La notizia non è arrivata da sola, poiché lo staff ha deciso di fare un regalo ai fan rilasciando una nuova key visual e i character design di tre nuove ragazze che si uniranno alla già affollatissima “famiglia” del protagonista. Vedere come il povero Rentaro gestirà questo ulteriore carico di amore e follia è ormai diventato l’appuntamento fisso per chi cerca una commedia fuori dagli schemi.

Sul fronte tecnico non ci saranno scossoni, il che è un’ottima notizia per chi ha amato lo stile delle prime due stagioni. Hikaru Sato riprenderà il suo posto alla regia presso i Bibury Animation Studios, garantendo quella continuità visiva e quel ritmo frenetico che sono il marchio di fabbrica dell’opera. Accanto a lui ritroveremo Takashi Aoshima alla composizione della serie e Akane Yano al character design, un team ormai collaudato che sa perfettamente come tradurre in animazione l’assurda genialità del manga originale creato da Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa.

Per chi avesse bisogno di un ripasso, la storia segue le sventure di Rentaro, un ragazzo che dopo aver collezionato cento rifiuti alle medie, scopre dal Dio dell’Amore di avere cento anime gemelle. Il problema? Se non ricambia l’amore di ognuna di loro, la ragazza in questione morirà per un colpo di sfortuna del destino. È una premessa folle che trasforma una classica commedia romantica in una corsa contro il tempo e contro ogni logica, dove il protagonista deve diventare il fidanzato perfetto per una quantità spropositata di partner diverse.

Mentre attendiamo il debutto di luglio, la curiosità resta tutta sulle nuove entrate e su come interagiranno con il resto del gruppo. Preparatevi, perché l’estate 2026 promette di essere decisamente affollata e piena di baci.