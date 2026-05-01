Ponti e Parchi | Recensione

Ci sono dei luoghi nelle nostre città che rappresentano una sorta di simbolo. Sono luoghi di passaggio, d’aggregazione e spesso diventano delle vere e proprie icone che caratterizzano le città. Senza dubbio tra questi luoghi possiamo trovare i ponti e i parchi. I primi, collegano spazi distanti o difficilmente accessibili. I secondi, sono luoghi d’aggregazione e spicchi di natura all’interno del caos cittadino. Gli albi illustrati di cui vi parliamo oggi hanno come tema centrale i ponti famosi e i parchi più suggestivi intorno al mondo. Ponti e Parchi sono due albi illustrati scritti e illustrati da Marc Majewski, tradotti da Sara Ragusa e pubblicati da Terre di Mezzo Editore nel gennaio 2026.

Partiamo dal primo dei due volumi, che racchiude una meravigliosa galleria di ponti. Il ponte come elemento di collegamento, che raccontano l’ingegno degli uomini che riescono ad unire, come si suol dire l’utile al dilettevole. E infatti sono opere che uniscono l’ingegno e la fantasia. Strutture nate dal desiderio di spostarsi, di viaggiare ed unire territori altrimenti difficili da mettere in contatto. In questa gallerie troviamo tantissimi ponti, da quello lunghissimo ponte di Hong Kong allo spettacolare Golden Gate di San Francisco, fino al ponte sul Bosforo, che collega due continenti.

Il secondo volume invece ha una stupenda galleria di parchi. Questi luoghi d’aggregazione e spazi naturali che impreziosiscono le città. Ve ne sono di tanti tipi, pieni d’alberi, fioriti, sospesi e addirittura galleggianti. Sono dei luoghi molto diversi tra di loro, ma hanno tutti una caratteristica comune. Sono luoghi dedicati all’incontro tra le persone e con la natura. In questo libro ne troveremo di ogni tipo, da quelli enormi di Londra e New York, fino alle riserve naturali più estese ed atipiche, come la barriera corallina in Australia.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Marc Majewski realizza due albi illustrati traboccanti di colori e bellezza. Gli argomenti di questi due albi sono molto differenti tra loro. Il primo, i ponti, sono strutture costruite dall’uomo allo scopo tecnico di unire due punti altrimenti difficilmente accessibili. Il secondo, i parchi, sono luoghi naturali che l’uomo ha fatto in modo di gestire e preservare per il benessere di chi vive nei dintorni.

Un testo essenziale, poetico e armonico che accompagna le meravigliose illustrazioni aggiungendo poesia narrativa alla poesia delle illustrazioni. Il registro narrativo è un dolce accompagnamento alle illustrazioni che riempiono in maniera piena e compatta ogni spazio. Il testo ha un ruolo d’arricchimento ma il protagonista indiscusso sono senza dubbio le illustrazioni.

Lo stile delle illustrazioni è pastoso, pieno, a tratti caotico ma coinvolgente e al tempo stesso descrittivo. Lo spazio è invaso dalle immagini con pochissimo spazio per il testo che fa da contrappunto. Il tutto è legato in maniera armoniosa e su una struttura a libro lista, ed è proprio il testo che fa da legante poetico nelle varie strutture e luoghi presentati. Ognuno di questo dona una suggestione, un’atmosfera unica che si regge sull’equilibrio leggiadro del testo.

Ancora una volta ci troviamo a elogiare questa casa editrice. Infatti Terre di Mezzo, nonostante la copiosa produzione, riesce a mantenere un livello davvero alto nella sua produzione. Anche in questo caso confeziona due nuovi albi illustrati meravigliosi. Un tripudio di colore e un forte impatto visivo. La confezione dei libri è gemellare e, in ogni caso, eccellente, come ci ha abituato da sempre questa casa editrice. Non c’è nulla da eccepire sia nella confezione che nella resa tipografica. Infatti, la resa delle illustrazioni su carta è ottima dovuta ad un’alta qualità di stampa che garantisce dei colori vivaci e guizzanti.

Conclusione – Ponti e Parchi

Ponti e Parchi sono dei meravigliosi volumi che ci mostrano la bellezza e la creatività racchiusa in due luoghi che sono diventati iconici all’interno delle nostre città. I testi e le illustrazioni ci fanno immergere con maggior coinvolgimento nelle pagine di puro e avvolgente colore. Entrambi i volumi si sfogliano venendo rapiti pagina dopo pagina da queste illustrazioni incantevoli e dal testo guizzante.

In conclusione, Ponti e Parchi sono albi illustrati consigliatissimi per coloro che vogliono fare un tuffo profondo nella bellezza del colore e nella poesia. Questi libri non racchiudono solamente le incredibili bellezze di cui descrivono le caratteristiche. Ma hanno anche una valenza divulgativa, infatti in fondo al libro troveremo tutta una serie di informazioni aggiuntive sui ponti e parchi in essi descritti. Per cui sono delle letture adatte sia per i grandi che per i piccoli per la loro bellezza e preziose informazioni in essi contenuti.