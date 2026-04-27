Rompi le scatole! | Recensione

Stereotipi e pregiudizi ci circondano in ogni momento. Ogni nostro pensiero è spesso invaso nelle nostre valutazioni da gli uni o dagli altri. Questo spesso crea delle vere e proprie gabbie al nostro pensiero. Limitandone in definitiva anche la libertà di ragionamento senza preconcetti. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi si tratta proprio di questo argomento. In Rompi le scatole! Idee e storie per far a pezzi stereotipi e pregiudizi, troveremo tutta una serie di situazioni in cui queste trappole del pensiero vengono disinnescate. Questo libro è scritto da Pina Caporaso, illustrato da Cristina Portolano e pubblicato da Settenove a novembre 2025.

Insomma, in questo libro viene analizzato attraverso le varie sfumature, come funzionano gli stereotipi e i pregiudizi. E come questi si ripercuotono e hanno degli effetti sulla vita delle persone. In questo libro ci sono vari esempi della storia in cui questi vincoli possiamo decostruirli e cambiare il nostro modo di pensare. Per farlo ovviamente dobbiamo conoscere il funzionamento della nostra mente di fronte alle diversità. Solo a quel punto si può iniziare ad attuare una modifica delle nostre azioni e dei nostri comportamenti per minare alla base le varie tipologie di discriminazione.

Ovviamente di stereotipi e pregiudizi ce ne sono in vari ambiti. Nelle pagine di questo libro vengono affrontati praticamente tutti. Da quelle che sono le caratteristiche del corpo, le differenze di genere e le scelte sessuali, l’educazione, l’immigrazione, le religioni, l’identità, l’età, e tutte quelle che riguardano le nuove tecnologie. Insomma, un viaggio su tutte tipologie di problematiche e le modalità per poter modificare le idee, le azioni e i sistemi che producono le discriminazioni. Perché per cambiare il modo di pensare, non basta usare gli slogan, o argomentare fornendo dati. Bisogna spingersi ancora oltre e raccontare di quelle persone la cui storia ha mostrato un nuovo modo di concepire la società che ci circonda.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La struttura di questo libro è piuttosto atipica. Parte da una tipologia di volume divulgativo, ma rompe anche gli schemi di questo genere. Infatti si configura come una sorta di manuale che alterna pagine di fumetto in senso stretto ad altre di narrativa decorate da bellissime illustrazioni in bianco e nero. Pina Caporaso usa un timbro narrativo fresco, dinamico come ci si aspetterebbe da argomenti così controversi, come quelli inerenti agli stereotipi e pregiudizi. Quindi molto lontano dal timbro manualistico che si potrebbe pensare.

Ogni argomento è affrontato con brio, ma mai con superficialità. Viene trattato con accuratezza, sia per quanto gli argomenti, sia per quanto riguarda le tante sfumature che ogni tema può avere. Per ogni argomento il dizionario offre definizioni, dati comparati, risorse per accrescere le conoscenze con prospettiva intersezionale e curiosità, dall’Italia e dal resto del mondo. Il target d’età, come dicevamo, è quello adolescenziale. Una fase della crescita in cui si ricercano delle risposte sia dagli adulti che dai propri coetanei. Questo è anche un ottimo strumento per le persone adulte al fine di aiutare all’educazione sessuale, dalla quotidianità fino alle scuole.

I disegni di Cristina Portolano, ingabbiati in vignette o liberi di spaziare nelle pagine, rendono il testo ancor più efficace e potente. Rendono anche la lettura ancor più intrigante e leggera. Sia nella veste fumettistica che di illustrazione narrativa in senso stretto, i disegni alleggeriscono l’argomento e lo amplificano.

Settenove è un’interessantissima casa editrice che avevamo già conosciuto con A nudo! Dizionario amorevole della sessualità. Questa volta confeziona un libro diverso del precedente ma che in qualche modo riprende delle tematiche importanti e focali come quelle della sessualità. Senza dubbio il catalogo di questa casa editrice è da tener d’occhio con grande attenzione in quanto offre dei volumi degni d’interesse. Ma non solo in quanto a tematiche, anche per quanto riguarda la confezione, la qualità di stampa e l’aspetto grafico. Ogni aspetto dei loro libri, incluso ovviamente questo, sono stati curati con evidente gusto e grande attenzione.

Conclusione – Rompi le scatole!

Rompi le scatole! è un libro divulgativo dalla forte connotazione sovversiva. Ma inteso nel senso più positivo del termine. Una potenza che tende a scardinare gli stereotipi e pregiudizi che, come è noto, sono molto difficili da rompere. Sebbene sia un libro prettamente divulgativo, i disegni sono sia sottoforma di fumetto che di illustrazione narrativa. In entrambi i casi sono realizzate in bianco e nero. Accompagnano la narrazione e alleggeriscono l’argomento divulgativo alleggerendolo e disinnescando potenziali toni troppo pesanti. In conclusione Rompi le scatole! è libro assolutamente consigliato per chi trova che nella nostra società risiedano ancora dei forti pregiudizi e stereotipi che limitano la libertà di molti e il progresso di tutti.