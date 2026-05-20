Il libro dal futuro | Recensione

Nel futuro esisteranno i libri? E se sì, come saranno? In quest’epoca dove lo strapotere e la velocità della tecnologia ci porta a lunghe falcate verso un futuro sempre più digitale, ci si domanda che fine faranno i supporti classici nel futuro. Ad esempio i libri, uno dei mezzi più importanti per il progresso dell’umanità, che fine faranno? Proprio a questa domanda dà la risposta il libro di cui vi andremo a parlare oggi. Il libro dal futuro ci racconta in modo ironico e divertente come saranno questi supporti cartacei nel futuro. Questo è un libro scritto Mac Barnett, illustrato da Shawn Harris, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel marzo 2026.

Questo libro è scritto per spiegare a noi contemporanei come saranno fatti i libri nel futuro. Ovviamente, nel futuro è tutto nuovo è tutto diverso, ogni cosa è cambiata rispetto a oggi. Da qui si parte, raccontando tutte le differenze. Che, ovviamente, risultano piuttosto assurde. Ad esempio il Sole nel futuro si chiama Luna!. E la Luna si chiama Sole. Le banane si chiamano mele, e le mele? Nel futuro non esistono. Per ringraziare qualcuno gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa. Insomma, questo libro si districa e ci trasporta in un mondo futuristico dove l’assurdo è all’ordine del giorno. Ma nel futuro tutto ciò è assolutamente normale.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Di Mac Barnett abbiamo già avuto il piacere di recensire alcuni suoi libri di diversa tipologia. In particolare per due albi illustrati natalizi spassosissimi. Come fa Babbo Natale a passare dal camino? illustrato da Jon Klassen e Il primo Natale di Babbo Natale illustrato da Sydney Smith e per un fumetto Il primo gatto nello spazio mangia la pizza! disegnato anch’esso da Shawn Harris e tutti pubblicati da Terre di Mezzo Editore.

Tutti questi testi si caratterizzavano per la loro incredibile carica comica che questo autore statunitense riesce a instillare in ogni sua opera. Ovviamente anche in questo libro ritroviamo un tipico esempio del suo genio comico. La struttura narrativa è un viaggio verso l’alto di assurdità e divertimento che raggiunge l’apice nel finale.

Come accennavamo in precedenza, avevamo già conosciuto Shawn Harris in tandem con Mac Barnett nello spassosissimo fumetto Il primo gatto nello spazio mangia la pizza!. In questo albo illustrato, ovviamente, lo stile dell’illustrazione cambia, diverso, per forza di cose, dal disegno fumettistico. Quello che non cambia però è la sua irresistibile carica comica che pervade ogni pagina di questo libro. I tanti personaggi e situazioni presenti nelle diverse tavole sono cariche di comicità e gag esilaranti che vanno ad ampliare il divertimento già regalato dal testo.

Tutto gira in maniera perfetta in un crescendo divertimento dato dal perfetto connubio tra il testo e le illustrazioni. Lo stile del libro poi strizza l’occhio spesso a quello fumettistico. Il che rende il tutto ancor più buffo e giocoso. Le gag sono inanellate tra rimandi nei dialoghi e situazioni assurde in cui non si può far a meno di ridere.

Insomma come per ogni albo illustrato che ci è capitato di recensire di questi talentuosi autori, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di un capolavoro di divertimento. Il tutto confezionato alla perfezione da Terre di Mezzo, come è loro abitudine per ogni testo del loro catalogo. Le illustrazioni brillanti e vivaci spiccano ancor di più sulle pagine grazie anche all’ottima qualità di stampa. Una menzione speciale va fatta sulla copertina. Qui troviamo un titolo e gli occhiali, di uno dei buffi personaggi, con degli inserti che rendono ancor più futuristico l’impatto visivo.

Conclusione – Il libro dal futuro

Il libro dal futuro è un albo illustrato divertentissimo, comico e demenziale in cui è impossibile non ridere dall’inizio alla fine. Un libro che spalanca le porte della fantasia con l’irruenza della creatività e ci porta a interrogarci, con ironia e divertimento, su come sarà il futuro. Partendo dal libro ma ovviamente spaziando in ogni direzione. In questo testo non ci sono protagonisti, o forse sì. L’assoluto protagonista è il divertimento. Una lettura perfetta da fare ad alta voce e da recitare in maniera teatrale per coinvolgere ancor di più i piccoli ascoltatori.

In conclusione, Il libro del futuro è uno di quegli albi illustrati da consigliare per l’incredibile divertimento che riesce a regalare e per la leggerezza e giocosità che riesce a trasmettere. Adatto soprattutto per i bambini che possono divertirsi leggendolo e avere anche un allegro stimolo per la loro fantasia. Parla del mondo del futuro ma il divertimento è qui e ora, ed è assolutamente irresistibile!