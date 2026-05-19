Come personalizzare Google News: segui MangaForever per non perdere nessun anime e manga

Quante volte scorrendo il vostro feed di notizie su Google vi siete detti: ‘Ma perché mi propone questa roba che non c’entra nulla con i miei interessi? E le news sui miei anime preferiti dove sono finite?’ Sembra un problema da poco, ma avere un flusso di informazioni personalizzato e pertinente fa una differenza enorme nella nostra giornata.

La verità è che possiamo e dobbiamo prendere il controllo di ciò che consumiamo online. Non è solo questione di leggere le notizie, ma di ottimizzare il nostro tempo e arricchire le nostre passioni con contenuti di qualità. Pensateci: se siete veri fan di Shonen, Seinen o di quel particolare studio di animazione, volete le news su quello, e le volete subito! Google offre strumenti per questo, ma siamo noi a dovergli indicare le nostre ‘preferenze’.

MangaForever è da sempre un punto di riferimento per l’informazione seria e appassionata sul mondo manga e anime. Se apprezzate la nostra dedizione nel fornirvi aggiornamenti costanti, approfondimenti sui vostri titoli del cuore e analisi delle ultime tendenze, è naturale voler vedere più spesso i nostri articoli.

Ed è per questo che sotto al titolo e all’immagine, troverete un’opzione (un banner specifico) per far sapere a Google che siamo una delle vostre fonti preferite. Un piccolo clic per un grande passo verso il vostro feed di notizie perfetto.

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