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Blue Box giunge al termine: l’emozionante finale del manga di Kouji Miura

Eleonora Masala 10/07/2026

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Il pubblico della rivista Weekly Shonen Jump si trova a fare i conti con un saluto importante. Con l’uscita del capitolo 250 sul numero 33 del settimanale, cala definitivamente il sipario sulle vicende del fortunato manga di Kouji Miura. La conclusione della serie è stata celebrata in grande stile in Giappone, inserendo nel blocco di pagine degli splendidi inserti illustrati a colori. Questa chiusura si rifletterà a stretto giro anche sul mercato dei volumi tankobon: i dettagli ufficiali confermano infatti che il penultimo tomo, il numero 27 per l’esattezza, verrà distribuito nei negozi nipponici il prossimo 2 ottobre, mentre il ventottesimo e ultimo volume arriverà sugli scaffali il 4 dicembre di quest’anno.

L’addio della mangaka si è tradotto in una sentita dichiarazione di affetto rivolta a chiunque abbia seguito il cammino dell’opera. Stando ai dettagli emersi attraverso i canali web dedicati alle anticipazioni, Kouji Miura ha affidato alla carta un messaggio molto dolce, descrivendo gli anni trascorsi sulla serie come un percorso professionale di enorme valore e ringraziando di cuore i fan per la vicinanza dimostrata nel tempo. La notizia ha scosso profondamente l’intera redazione. Nello spazio conclusivo dove i vari autori del magazine salutano il pubblico a fine lettura, ben tredici mangaka su diciannove hanno voluto dedicare i propri pensieri proprio a lei, congratulandosi pubblicamente per aver portato a termine questo bellissimo traguardo editoriale.

Questo epilogo accende i riflettori anche sulla programmazione nostrana dell’opera, che nel nostro Paese viene pubblicata regolarmente in formato cartaceo da Star Comics. I lettori italiani stanno seguendo con trepidazione la crescita dei protagonisti volume dopo volume, e l’annuncio della conclusione in patria permette di delineare con precisione la durata complessiva della collezione anche sugli scaffali delle nostre fumetterie.

Fin dalle primissime battute, il racconto ha saputo ritagliarsi un posto speciale nelle preferenze del pubblico unendo in modo credibile la fatica agonistica e i primi batticuori giovanili tra i banchi di scuola. La fine della serializzazione priva la rivista di una delle sue colonne portanti più fresche, ma al tempo stesso fissa l’opera come una delle letture romantiche e generazionali più riuscite, sincere e significative della scena fumettistica recente.

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