Hunter x Hunter: un trailer ufficiale per il ritorno del manga

Yoshihiro Togashi sta per tornare e per i lettori di manga è la fine di un’attesa lunghissima. Questa volta non parliamo di semplici indiscrezioni o di voci nate sui social network, ma di una svolta reale gestita dall’editore. La serie riprenderà la sua corsa. L’annuncio è arrivato insieme a un trailer promozionale caricato online senza preavviso, un video che nel giro di poche ore ha registrato migliaia di visualizzazioni. La conferma definitiva sulla data arriva dalla redazione di Weekly Shonen Jump. Il nuovo capitolo uscirà all’interno del numero 31 della rivista settimanale, in arrivo il prossimo 29 giugno.

La casa editrice Shueisha ha rilasciato i primi dettagli sulla gestione delle prossime uscite. A quanto pare, i capitoli continueranno ad apparire sulla rivista con regolarità almeno fino al mese di settembre. Per il pubblico si tratta di una notizia ottima. Tutti conoscono i problemi di salute cronici con cui l’autore combatte da anni, ostacoli che spesso lo costringono a fermare il lavoro per lunghi mesi. Oltre al ritorno sul settimanale, c’è un’altra scadenza da segnare sul calendario:, infatti il 3 luglio uscirà sul mercato giapponese il volume numero 39, che raccoglierà gli episodi precedenti della saga della successione.

Questo nuovo filmato serve proprio a riaccendere i riflettori su un’opera complessa, molto amata e tra le più chiacchierate dell’intero panorama editoriale. Nonostante i continui blocchi forzati, la difficile traversata della nave verso il Continente Oscuro attira sempre un enorme successo di pubblico. La trama mantiene alta la curiosità grazie a un intreccio pieno di risvolti psicologici e scelte strategiche. Il prossimo blocco di storie cartacee promette di portare avanti la narrazione principale in modo deciso. La speranza della community è che la salute del maestro Togashi possa reggere il ritmo attuale, così da dare stabilità a un racconto che ha ancora molto da dire.