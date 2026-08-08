La Taverna di Mezzanotte: il volume 13 dell’edizione italiana arriva il 28 agosto 2026

BAO Publishing annuncia l’uscita del volume 13 dell’edizione italiana di La Taverna di Mezzanotte – Tokyo Stories (深夜食堂, Shin’ya Shokudō) di Yarō Abe. Il volume sarà disponibile in tutte le librerie, fumetterie e store online a partire dal 28 agosto 2026, al prezzo di 18,00 euro.

Come da tradizione per l’edizione italiana della linea Aiken di BAO Publishing, il volume raccoglie due albi originali giapponesi in un unico tomo. Il volume 13 italiano corrisponde ai volumi 25 e 26 dell’edizione originale Shōgakukan, usciti rispettivamente il 30 agosto 2022 e il 28 febbraio 2023. Il formato rispecchia la wideban originale giapponese. Ogni volume presenta il primo sedicesimo a colori, la pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e la sovraccoperta in carta naturale. La traduzione è curata da Prisco Oliva.

In questo tredicesimo volume sono presenti storie particolarmente toccanti, alternate ad altre decisamente esilaranti. Le abitudini e le memorie affettive dei giapponesi moderni vengono esplorate attraverso i piatti serviti al bancone della taverna. Ogni capitolo è costruito attorno a una ricetta o a un piatto della tradizione giapponese. I clienti abituali si ritrovano fra le pagine come vecchi amici, affiancati da nuovi personaggi con le loro storie, traumi e priorità. In questo volume è presente anche un cameo dell’autore nel ruolo di sé stesso.

La serie è pubblicata sulla rivista Big Comic Original di Shōgakukan, dove la serializzazione è iniziata il 20 agosto 2007, dopo una prima fase su Big Comic Original Zōkan dal 12 ottobre 2006. In Giappone l’opera conta attualmente 31 volumi wideban, con l’ultimo in uscita il 30 settembre 2026. L’edizione italiana di BAO Publishing è iniziata il 16 luglio 2020 e conta 13 volumi.

Yarō Abe è nato nel 1963 e ha scoperto la sua passione per il fumetto durante gli anni universitari alla Waseda. Ha lavorato per oltre vent’anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria. Ha debuttato nel mondo del manga nel 2003, vincendo il concorso Nuovi Talenti di Shōgakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi riconoscimenti: la nomination al 2° Manga Taishō nel 2009, il 55° Premio Shōgakukan nella categoria generale nel 2010 e il 39° Japan Cartoonist Award nello stesso anno. L’opera ha superato le 2,3 milioni di copie vendute già nel 2014.

Inoltre, dal manga è stata tratta la celebre serie originale Netflix Midnight Diner: Tokyo Stories, disponibile sulla piattaforma. La serie tv originale giapponese era andata in onda per la prima volta nel 2009 su MBS, TBS e altre reti, con Kaoru Kobayashi nel ruolo del Master. Dalla serie sono stati tratti anche due film live-action giapponesi, nel 2014 e nel 2016.

Infine, ricordiamo che su MangaForever è disponibile la recensione del volume 1. Il volume 13 è acquistabile direttamente sul sito ufficiale di BAO Publishing. Per scoprire gli altri titoli manga annunciati dall’editore per il 2026, è disponibile un approfondimento dedicato.