BAO Publishing: gli annunci manga per il 2026
Eleonora Masala 01/10/2025
Giornata speciale per gli appassionati di manga: BAO Publishing ha deciso di dedicare l’intero giorno agli annunci della linea Aiken, svelando poco a poco i titoli che entreranno nello slate 2026.
Una maratona social che ha tenuto incollati lettori e curiosi, ansiosi di scoprire quali nuove storie arricchiranno il catalogo della casa editrice.
Gli annunci si sono susseguiti durante la giornata attraverso i canali ufficiali di BAO, accompagnati da grafiche, descrizioni e qualche anteprima in grado di stimolare immediatamente la curiosità del pubblico.
Aiken, l’etichetta manga di BAO Publishing, ha ormai conquistato un posto speciale nel cuore dei lettori italiani grazie a un’offerta editoriale che unisce titoli di grande successo a nuove proposte originali e ricercate.
Ogni annuncio, quindi, diventa un piccolo evento, capace di generare discussioni e teorie sui social.
In un panorama editoriale sempre più attento al rapporto con il pubblico, BAO Publishing continua a distinguersi per la capacità di coinvolgere la propria community non solo con i libri, ma anche attraverso appuntamenti interattivi che trasformano gli annunci in vere esperienze collettive.
Gli annunci hanno confermato la grande varietà e ricchezza della proposta editoriale di Aiken, che anche per il prossimo anno punta a portare in Italia autori e opere capaci di emozionare, divertire e far riflettere.
Ecco la lista completa dei titoli annunciati:
- Tokyo Tarareba Girls di Akiko Higashimura
- L’ora del caffè di Tetsuya Toyoda
- Swingin’ Dragon & Tiger Boogie di Koukou Haida
- La taverna di mezzanotte 13 di Yaro Abe
- La mia vita a 24 fotogrammi al secondo di Rintaro
- Quello che la pioggia non dice di Izumi Okaya
- La tigre delle nevi di Akiko Higashimura
- Una vita tra i margini di Yoshihiro Tatsumi
Una selezione che spazia tra generi e stili diversi, capace di parlare a pubblici differenti e di arricchire ulteriormente il percorso della linea Aiken nel panorama editoriale italiano.