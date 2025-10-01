I MayTree, il famosissimo gruppo a cappella coreano, hanno caricato un nuovo video e in tanti lo stanno già guardando e condividendo: si tratta di una versione tutta vocale dedicata a Demon Slayer. Uscito il 26 settembre 2025 sul loro canale YouTube, in pochissimi giorni ha già superato le 88.000 views e raccolto oltre 7.000 [' ]