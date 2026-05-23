Spy x Family: annunciato l’evento speciale Extra Mission II per il prossimo autunno

Se le avventure della famiglia Forger continuano a tenervi incollati allo schermo, c’è un annuncio che vi farà fare i salti di gioia. È stato infatti ufficializzato un nuovo grande evento speciale dal vivo intitolato Spy x Family Anime Extra Mission II. Per l’occasione è stata rilasciata una splendida locandina promozionale inedita che mostra i nostri protagonisti in una veste tutta nuova, mandando subito in fibrillazione gli appassionati della serie.

A circa due anni e mezzo di distanza dal primo storico raduno del 2024, l’intero cast vocale che dà vita ai personaggi principali si riunirà sullo stesso palco per regalare una giornata indimenticabile al pubblico. L’appuntamento è fissato per il prossimo 8 novembre 2026 e la cornice dell’evento sarà il Belle Salle Takadanobaba, una famosa struttura situata nel cuore di Tokyo. I fortunati che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti, divisi in due diverse categorie di posti, riceveranno anche un esclusivo opuscolo commemorativo da collezione. Inoltre, le prevendite prioritarie sono già state aperte nel tardo pomeriggio del 20 maggio, dedicate espressamente a chi ha acquistato il secondo volume in Blu-ray o DVD della terza stagione dell’anime.

Dietro le quinte di questo franchise di immenso successo, che qui da noi è disponibile in streaming su Crunchyroll, troviamo sempre una squadra di altissimo livello. La regia è affidata a Yukiko Imai, affiancata dal character designer Kazuaki Shimada, mentre la produzione delle splendide animazioni vede ancora la stretta collaborazione tra i rinomati studi WIT Studio e CloverWorks. Fin dal suo debutto nel 2022, la commedia d’azione incentrata sulla spia Twilight, sulla letale assassina Yor e sulla piccola telepate Anya ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, espandendosi anche al cinema con un film campione d’incassi. Questo nuovo show dal vivo si preannuncia come una vera e propria celebrazione per una delle serie animate più amate e divertenti degli ultimi anni.