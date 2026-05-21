Bleach: Thousand-Year Blood War: a luglio arriva l’ultimo atto

Gli appassionati di animazione giapponese e gli storici lettori di Tite Kubo possono finalmente iniziare il conto alla rovescia. La monumentale ed epica sfida tra i Soul Reapers e i Quincies sta per giungere al suo definitivo e tanto atteso culmine. È stato infatti rilasciato il trailer principale insieme alla nuova immagine promozionale di Bleach: Thousand-Year Blood War Part 4 – The Calamity, l’ultimo e decisivo blocco di episodi che debutterà ufficialmente sul piccolo schermo a luglio 2026. Questa quarta parte metterà la parola fine alla trasposizione dell’arco narrativo conclusivo dell’opera, promettendo scontri spettacolari e una qualità visiva ai massimi livelli grazie al lavoro dello studio Pierrot Films, sotto la direzione di Tomohisa Taguchi e Hikaru Murata, e con le immancabili e storiche musiche del maestro Shiro Sagisu.

Per rendere l’attesa ancora più speciale ed entusiasmante per la community, è stato annunciato il lancio di un progetto celebrativo intitolato “TV ANIMATION ‘BLEACH’ THE STORIES”. Con questa iniziativa potremo fare un vero e proprio tuffo nel passato per riscoprire la storia dell’anime. Oltre a questa chicca, sul canale YouTube ufficiale dedicato alla serie arriveranno un sacco di contenuti gratuiti. Potremo riguardare alcuni degli episodi più significativi di sempre, goderci le vecchie sigle di apertura e chiusura e seguire delle interviste di gruppo davvero esclusive con i doppiatori originali.

Dopotutto, parliamo di una storia che ha fatto scuola fin da quando ha mosso i primi passi su Weekly Shonen Jump, tra il 2001 e il 2016. La prima trasposizione televisiva si era interrotta bruscamente nel 2012, ma l’incredibile rilancio del 2022 con la Guerra dei Mille Anni ha dimostrato che questo franchise ha ancora tantissimo da dire, conquistando anche i fan più giovani. Ora, con l’arrivo di The Calamity, siamo arrivati al capitolo finale. Non ci resta che metterci comodi e goderci lo scontro decisivo che deciderà una volta per tutte il destino della Soul Society e del mondo dei vivi.