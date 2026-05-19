DanDaDan: un pezzo di anime nel cuore del Messico con il murale dedicato a Momo Ayase

La cultura pop giapponese e la passione per il mondo degli anime continuano a travalicare i confini continentali, trovando casa nei luoghi più inaspettati del pianeta. Questa volta la magia si è accesa a Città del Messico, dove le strade della capitale si sono arricchite di una nuova e spettacolare opera d’arte urbana che sta già facendo impazzire la community di appassionati della serie DanDaDan.

Il noto artista urbano locale, conosciuto sui social con lo pseudonimo di ekns01, ha infatti svelato al pubblico un imponente e coloratissimo murale dedicato a Momo Ayase, la carismatica e amatissima protagonista femminile del manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu. L’opera non è nata per caso, ma è stata espressamente commissionata per un’occasione davvero speciale. A volere fortemente questo omaggio visivo è stata la gestione del celebre locale Yukihira Ramen, che ha scelto di celebrare in grande stile il suo terzo anniversario di attività, regalando ai propri clienti e ai passanti un pezzo di animazione direttamente sulle proprie pareti esterne.

Per chiunque si trovasse nei paraggi o avesse in mente di programmare un viaggio da quelle parti, il punto di riferimento preciso è situato al civico 26 di Gas Street, all’interno del vivace quartiere di Azcapotzalco, proprio nella vasta area metropolitana della capitale messicana.

Il dipinto cattura perfettamente l’estetica vibrante, dinamica e a tratti psichedelica che ha decretato il successo globale di DanDaDan, unendo la passione culinaria per il ramen tradizionale giapponese alla passione visiva per i manga della scuderia Shueisha. In pochissimo tempo, la parete si è trasformata in un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per i fan della serie, desiderosi di scattare una foto ricordo o un selfie davanti al volto di Momo. Progetti del genere dimostrano quanto l’arte di strada e l’universo dei manga riescano a dialogare alla perfezione, unendo persone a migliaia di chilometri di distanza.