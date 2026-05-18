Il progetto animato My Hero Academia: I Am a Hero Too ha finalmente una data di debutto. Come annunciato dall’account X ufficiale della serie, il cortometraggio speciale dedicato a Eri sarà mostrato per la prima volta al pubblico durante l’Anime Expo 2026 a Los Angeles nel mese di luglio. In Giappone, l’anteprima avverrà il primo e il 2 luglio nell’ambito delle proiezioni speciali “Character Matchup”, dedicate alla visione di episodi incentrati su scontri iconici tra personaggi come Deku vs. Bakugo e Deku vs. Shigaraki. Successivamente, l’episodio sarà disponibile sulle piattaforme streaming a partire dal 3 agosto 2026.

Il corto adatta il Capitolo 431.5, un one-shot scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e contenuto nel fanbook ufficiale My Hero Academia: Ultra Age. La storia ci porta avanti nel tempo e ci mostra una Eri ormai cresciuta, diventata una studentessa del liceo. Per chi ha seguito il suo percorso doloroso, dalla prigionia sotto Overhaul fino alla liberazione grazie a Deku e Mirio, e poi il lento ritorno alla serenità, questo speciale rappresenta una vera e propria chiusura del cerchio: la possibilità di vedere come sia fiorita la vita di Eri dopo i traumi del passato e quale rapporto abbia sviluppato con l’eredità degli eroi che l’hanno salvata.

Lo staff è quello storico del franchise, a partire da Kenji Nagasaki alla regia generale della serie, Naomi Nakayama alla regia degli episodi, con la produzione affidata a Studio BONES. Yusuke Kuroda si occupa della sceneggiatura e della series composition, mentre Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima curano il character design. Le musiche sono composte da Yuki Hayashi, il cui lavoro sulla colonna sonora di My Hero Academia è ormai considerato tra i più iconici dell’animazione recente.

Inoltre, l’uscita dello speciale si inserisce nel contesto del decimo anniversario del franchise anime. Il manga originale di Horikoshi ha iniziato la pubblicazione su Weekly Shonen Jump nel luglio 2014 e si è concluso nell’agosto 2024, lasciando un’eredità enorme: sette stagioni anime (con l’ottava, la Final Season, che ha coperto la conclusione della storia), tre manga spin-off tra cui il recente My Hero Academia: Vigilantes anch’esso adattato in anime, quattro film cinematografici e numerosi videogiochi. È inoltre in sviluppo un adattamento live-action hollywoodiano diretto da Shinsuke Sato e prodotto da Legendary Entertainment per Netflix.

Infine, per i fan italiani, tutte e sette le stagioni dell’anime e i film Two Heroes e Heroes: Rising sono disponibili in streaming su Crunchyroll, insieme all’episodio speciale “More” che ha già mostrato il futuro dei protagonisti dopo gli eventi della battaglia finale. Il manga è edito in Italia da Star Comics ed è interamente disponibile nei suoi 40 volumi.