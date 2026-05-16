Wakana Yamazaki: la voce storica di Ran Mori si è spenta a 61 anni

È arrivata una notizia che colpisce nel profondo chiunque sia cresciuto seguendo le grandi serie dell’animazione giapponese. Ci ha lasciati Wakana Yamazaki, la doppiatrice che per una vita intera ha dato voce a Ran Mori in Detective Conan. Si è spenta lo scorso 18 aprile ad appena 61 anni, una notizia che ha fatto il giro del mondo e che ha colpito tantissimo chiunque sia legato a questa serie infinita. Per i fan si tratta di un momento di grande commozione, poiché scompare un punto di riferimento che ha accompagnato intere generazioni di spettatori.

Questa brutta notizia, purtroppo, non arriva del tutto dal nulla. Già a febbraio l’agenzia della Yamazaki aveva fatto sapere che la doppiatrice si sarebbe fermata per una pausa totale dalle sue attività. Non erano stati dati molti dettagli, ma si era capito che la scelta serviva per permetterle di pensare alla salute e rimettersi in sesto. In tanti speravamo di vederla tornare al microfono il prima possibile, ma purtroppo le cose sono andate nel peggiore dei modi. La speranza della community si è spenta troppo presto, lasciando un grande senso di tristezza.

Per far capire quanto pesi questa perdita, basti pensare che Yamazaki interpretava Ran fin dal primo episodio della serie, nel lontano 1996. Per ben trent’anni ha accompagnato la crescita del franchise, regalando al pubblico una recitazione iconica, capace di alternare la dolcezza del personaggio nei momenti quotidiani alla sua incredibile forza d’animo durante i casi più complessi. Senza la sua voce, le scene storiche tra Ran e Shinichi non saranno più le stesse.

Ma la sua carriera non si fermava certo solo a Conan. Ha dato vita a Koan in Sailor Moon e ad Arukenimon in Digimon Adventure 02, senza dimenticare il mondo dei videogiochi con Ayane in Dead or Alive. Nel curriculum aveva anche ruoli di rilievo in One Piece, dove ha interpretato Nojiko e Scarlett, arrivando persino a sostituire temporaneamente la collega Akemi Okamura nel ruolo di Nami. Una versatilità straordinaria che dimostra quanto fosse una colonna portante per l’intero settore.

I messaggi di cordoglio da parte di colleghi del settore, animatori e appassionati continuano a riempire i social in queste ore. La scomparsa di un pilastro di Detective Conan segna la fine di un’era per la serie, ma il lavoro e l’eredità artistica che Wakana Yamazaki ci lascia rimarranno impressi per sempre nella storia dell’animazione.