Principessa Mononoke torna sul grande schermo: l’occasione per riscoprire il mito di Miyazaki

C’è un motivo se alcuni film non invecchiano mai, e Principessa Mononoke è senza dubbio uno di questi. Che siate fan storici dello Studio Ghibli o che, per qualche strano motivo, non abbiate ancora mai visto le sue foreste, c’è un appuntamento che non potete assolutamente saltare. Dal 4 al 10 giugno, il capolavoro di Hayao Miyazaki torna finalmente nei cinema italiani. È l’occasione perfetta per godersi questa storia incredibile sul grande schermo, proprio dove merita di essere vista.

Non si tratta però di una semplice replica. Stavolta il film arriva in versione restaurata in 4K, con un lavoro sui dettagli che ridà vita a quei colori e a quelle animazioni che ci avevano stupito già nel 1997. La vera sorpresa però è sul fronte audio. Ci sarà un adattamento tutto nuovo e un nuovo doppiaggio italiano. È un cambiamento importante, pensato per rendere l’esperienza ancora più fedele all’originale e permetterci di cogliere ogni singola sfumatura di una trama così densa.

Al suo debutto, Principessa Mononoke ha letteralmente polverizzato ogni record, diventando il più grande incasso di sempre in Giappone e un vero fenomeno in tutto il mondo. A quasi trent’anni di distanza, il tema dello scontro tra il progresso dell’uomo e la natura selvaggia è, se possibile, ancora più attuale di allora. La forza visiva degli dei della foresta e il coraggio dei protagonisti Ashitaka e San mantengono una potenza narrativa che difficilmente si trova nelle produzioni contemporanee.

L’evento durerà soltanto una settimana, rendendo questa finestra di giugno un’occasione piuttosto rara per godersi il restauro su grande schermo. Le prevendite per le proiezioni sono già state aperte, quindi il consiglio è di muoversi in anticipo per non rischiare di restare fuori. Che si tratti di un nostalgico ritorno o di una prima visione assoluta, il viaggio verso la Città del Ferro promette di essere, ancora una volta, indimenticabile.