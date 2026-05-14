Goodbye, Lara: svelata la data di debutto dell’anime originale

Kinema Citrus ha finalmente svelato la data di debutto esatta di Goodbye, Lara (Sayonara Rara), l’anime originale creato per celebrare il quindicesimo anniversario dello studio. La serie andrà in onda a partire dal 5 luglio 2026 su Tokyo MX, BS Asahi e ytv, con episodi trasmessi ogni lunedì alle 00:30 ora giapponese. L’annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di un nuovo trailer e ha confermato l’anteprima mondiale del primo episodio, che si è tenuta a Tokyo il 12 maggio durante una proiezione speciale.

L’anime, interamente originale (non è basato su alcun manga o light novel), prende ispirazione dalla celebre fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen per costruire una storia del tutto nuova. La protagonista è Lara, una principessa sirena amata dal padre, il Re del Mare, e dalle sue sorelle, che si innamora di un principe umano. Per vivere con lui sulla terraferma, Lara beve una pozione creata dalla strega Grace, ma viene ingannata e trasformata in schiuma di mare. Potrà rinascere solo quando troverà il vero amore. Duecento anni dopo, Lara si reincarna nel Lago Biwa, nel Giappone contemporaneo, e intraprende la ricerca della persona destinata a lei.

La regia è affidata a Takushi Koide, originario della prefettura di Shiga (dove si trova il Lago Biwa) e al suo debutto alla direzione di una serie, dopo circa dieci anni di lavoro all’interno di Kinema Citrus. La sceneggiatura è di Anna Kawahara, il character design di Shiori Tani e le musiche di Yuma Yamaguchi. Durante la proiezione speciale del 12 maggio a Tokyo, lo staff ha raccontato alcuni retroscena della produzione: il progetto è nato dalla volontà di Koide di realizzare un anime originale e si è sviluppato inizialmente attorno all’idea di due personaggi, di cui uno è una sirena, e all’ambientazione nel Lago Biwa. L’elemento della Sirenetta come tema portante è stato introdotto successivamente con l’ingresso di Kawahara nel team.

Il cast vocale principale comprende Hana Hishikawa nel ruolo di Lara, Nana Kawaishi come Mari Otsu (una liceale esperta di boxe che accoglie Lara nella propria casa), Rica Fukami come la strega Grace, Ayumu Murase nel ruolo di Luca (un ragazzo che somiglia al principe amato da Lara in passato), Tomohiro Ono come Yoshihiro, fratello maggiore di Mari, Mitsuaki Madono come il padre Makoto e Nanae Sumitomo come la nonna Ema. A completare il cast, Masaki Terasoma darà la voce a Rowan, il Re del Mare, padre di Lara, che nutre un profondo risentimento verso gli esseri umani. La sigla di apertura, intitolata “Sayonara Lara”, sarà eseguita dagli Ikimonogakari.

Goodbye, Lara è stato annunciato per la prima volta nel 2024 all’Anime Central di Chicago, insieme a un altro progetto originale dello studio intitolato Ninja Skooler. Inoltre, l’anteprima statunitense del primo episodio si terrà sempre all’Anime Central il 15 maggio. Segnaliamo che, al momento, non sono stati comunicati dettagli sulla distribuzione in streaming per il mercato occidentale.