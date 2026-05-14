Katsuhiro Otomo: nasce Oval Gear, il suo nuovo studio di animazione

Se pensiamo a Katsuhiro Otomo, la mente va subito alle atmosfere incredibili di Neo-Tokyo e a quel capolavoro di Akira che ha sconvolto l’animazione in tutto il mondo. Dopo essere rimasto un po’ nell’ombra negli ultimi tempi, il maestro ha deciso che è il momento di tornare alla grande. A Tokyo è stato infatti inaugurato Oval Gear, il suo nuovo studio personale, nato con un obiettivo che va ben oltre la semplice produzione: Otomo vuole creare un ponte tra il suo stile inconfondibile e le nuove leve di animatori e autori.

La notizia che sta facendo sognare i fan riguarda però il lavoro già iniziato dietro le quinte. Oval Gear è infatti già nel pieno della produzione del suo primo lungometraggio anime. Anche se ufficialmente vige ancora il massimo riserbo sul titolo e sulla trama, è difficile non pensare a Orbital Era, il progetto sci-fi che era stato annunciato qualche anno fa e che sembrava essere finito in un limbo. Con l’apertura del sito ufficiale e una massiccia ricerca di talenti, dai creativi agli animatori, è chiaro che lo sviluppo stia procedendo ora a ritmi serrati.

Perché questo ritorno è così importante? In un’epoca in cui la fantascienza rischia spesso di diventare ripetitiva, la mano di Otomo rappresenta una garanzia di qualità e profondità. La sua capacità di unire un’attenzione maniacale per i dettagli tecnici a riflessioni sociali mai banali è esattamente ciò di cui l’industria ha bisogno oggi. Oval Gear non sarà solo una “fabbrica di film”, ma un vero laboratorio creativo dove il maestro potrà tramandare la sua filosofia narrativa.

L’apertura di questo studio è l’inizio di una nuova sfida per uno dei nomi più pesanti della storia giapponese. È difficile dire se sarà proprio questo film a dare una scossa alla fantascienza moderna, ma una cosa è sicura, quando Otomo scende in campo, non lo fa mai in modo banale e il risultato finisce quasi sempre per fare scuola. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ha tirato fuori dal cilindro questa volta.