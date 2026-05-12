Wistoria: Wand and Sword – rivelato il trailer del nuovo capitolo

Il binomio tra forza bruta e arti magiche è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dopo il successo della prima tranche di episodi, è stato ufficialmente rilasciato un nuovo trailer per il nuovo capitolo della seconda stagione di “Wistoria: Wand and Sword”. L’anime, tratto dal manga scritto da Fujino Omori, già celebre autore di DanMachi, e illustrato da Toshi Aoi, si prepara a espandere il proprio universo narrativo, portando avanti la scalata del giovane Will Serfort in un mondo che sembra non avere posto per lui.

La produzione dell’animazione resta affidata alla collaborazione tra gli studi BN Pictures e Actas, una sinergia che ha già dimostrato di saper gestire con dinamismo le spettacolari sequenze di combattimento che caratterizzano l’opera. Il cast tecnico vede la riconferma di figure chiave come Tatsuya Yoshihara nel ruolo di capo regista e Hideaki Nakano alla regia, mentre le musiche, elemento fondamentale per l’epicità degli scontri tra lame e incantesimi, portano ancora la firma di Yuki Hayashi.

Per chi si fosse perso l’inizio di questo viaggio, la storia ci proietta in una realtà dominata dalla magia, dove lo status sociale e il valore di un individuo dipendono esclusivamente dalla sua abilità nel lanciare incantesimi. In questo contesto, Will Serfort rappresenta l’anomalia assoluta, incapace di usare la magia, viene costantemente deriso dai suoi compagni di accademia. Tuttavia, Will nasconde una potenza fisica fuori dal comune e una maestria nell’uso della spada capace di ribaltare ogni pronostico. Il suo obiettivo è mantenere una promessa d’infanzia, sfidando i pregiudizi di un’intera società armato solo del suo acciaio.

Mentre la seconda stagione ha già fatto il suo debutto lo scorso aprile, continuando la sua corsa su Crunchyroll, questo nuovo trailer mette in luce un’evoluzione più matura della trama. Il contrasto tra la bacchetta e la spada si fa ora ancora più netto, trascinando gli spettatori nel vivo di uno scontro ideologico e fisico che promette di regalare ai fan capitoli sempre più epici di questa avventura fantasy.