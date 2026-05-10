Pokémon Orizzonti: al via il nuovo arco “Wonder Voyage”

C’è aria di grandi cambiamenti per Liko e Roy. La serie animata Pokémon Orizzonti sta per voltare di nuovo pagina con un arco narrativo inedito, intitolato ufficialmente “Wonder Voyage”, che debutterà il prossimo 22 maggio. L’annuncio, arrivato insieme a un nuovo video promozionale, ha subito acceso la curiosità della community, specialmente per la comparsa di un personaggio mai visto prima che promette di dare una scossa alla trama attuale.

Ma non si tratta solo di nuove storie. Per rendere il lancio ancora più coinvolgente, l’episodio 137 del 22 maggio sarà accompagnato da una speciale iniziativa per i telespettatori. È stata infatti confermata una campagna speciale che metterà in palio dei premi piuttosto interessanti. Parliamo di cinquanta set esclusivi composti da sette gadget a tema Pokémon, inclusi gli immancabili peluche. Per sapere come provare a portarseli a casa, bisognerà però seguire attentamente la diretta della puntata, dove verranno svelate le istruzioni per partecipare.

Vale la pena ricordare che Pokémon Orizzonti ha rappresentato una scommessa enorme per il brand. È stata la prima serie a dire addio ad Ash Ketchum, puntando su volti nuovi e una narrazione più serializzata sotto la guida della regista Saori Den e dello studio OLM. Dopo il debutto giapponese del 2023, la serie ha macinato chilometri su Netflix e altre piattaforme internazionali, arrivando a stagioni come La ricerca di Laqua e la più recente Rising Hope, lanciata proprio all’inizio di questo 2026.

Con l’arrivo di “Wonder Voyage”, la sensazione è che la storia stia entrando in una fase ancora più dinamica. L’aggiunta di nuove figure chiave e il mistero che avvolge il video appena rilasciato suggeriscono che le avventure dei nostri protagonisti siano ben lontane dal concludersi. Se siete fan della nuova generazione di allenatori, segnatevi la data: il 22 maggio si riparte verso rotte inesplorate e, chissà, magari con qualche premio extra in tasca.