Marvel: l’universo di Jujutsu Kaisen debutta nell’Omniverso

Il mondo dei fumetti Marvel non è nuovo a citazioni e incroci inaspettati, ma l’ultimo riferimento apparso nel fumetto americano ha un peso specifico decisamente diverso dal solito. Nel quarto albo della serie “Storm: Earth’s Mightiest Mutant”, il celebre manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami è stato infatti inserito ufficialmente all’interno della cosmologia del multiverso Marvel, regalando ai fan un momento di rara intensità narrativa.

La scena si svolge durante un confronto estremamente personale per Ororo Monroe. Tempesta si ritrova a fronteggiare una versione alternativa di sua madre, N’Dare, proveniente da un’altra realtà. Lo scontro tra le due finisce per scaraventare la mutante attraverso una serie di dimensioni parallele, portandola a varcare i confini di un universo rinominato per l’occasione “The Multiverse Cluster of Magic And Death”. È proprio in questo scenario di devastazione che i lettori hanno riconosciuto una figura inconfondibile: Ryomen Sukuna.

Il Re delle Maledizioni viene mostrato mentre fluttua sopra uno scenario di distruzione che richiama in modo inequivocabile l’arco dell’Incidente di Shibuya. Non si tratta di un semplice omaggio estetico, ma di un inserimento ragionato all’interno di un contesto Marvel. Il mondo degli stregoni viene trattato a tutti gli effetti come una delle infinite realtà che compongono l’Omniverso. Oltre a Sukuna, il viaggio di Tempesta ha toccato anche le atmosfere di Gachiakuta, confermando la volontà degli autori di dialogare apertamente con i successi del panorama nipponico.

Sebbene non si tratti di un crossover nel senso classico, questo evento consolida un legame tra Marvel e il mondo dei manga che affonda le radici in collaborazioni passate, dagli incontri tra Deadpool e All Might fino allo scontro tra gli Avengers e i Giganti. Con il mercato che si prepara a nuovi progetti ibridi previsti per il 2026, come l’atteso Silent Mobius x Avengers, appare chiaro che il confine tra supereroi e stregoni sia destinato a diventare sempre più sottile, unendo i due immaginari in un unico, immenso panorama editoriale.