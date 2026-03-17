Invincible omaggia Sakamoto Days con una nuova copertina speciale

Dopo l’omaggio a One Punch Man di cui si era parlato recentemente, Invincible torna con un’altra cover che sta facendo parlare parecchio i fan. Questa volta il riferimento è a Sakamoto Days, il manga creato da Yuto Suzuki.

La nuova copertina variant riprende infatti lo stile e l’impostazione di una delle immagini più riconoscibili della serie. Chi conosce Sakamoto Days riesce a cogliere il richiamo praticamente al primo sguardo. Non è una copia identica, ovviamente, ma un omaggio piuttosto evidente che gioca proprio su quell’estetica.

Negli ultimi anni questo tipo di omaggi tra fumetti americani e manga si vede sempre più spesso. Agli artisti piace prendere copertine o immagini molto riconoscibili e rifarle a modo loro usando personaggi diversi.

Nel caso di Invincible la cosa è ancora più curiosa, perché parliamo di una serie che ormai ha un’identità molto riconoscibile nel mondo dei fumetti. Vederla “dialogare” con un manga come Sakamoto Days crea un piccolo ponte tra due pubblici che magari non sempre si sovrappongono.

Da una parte c’è Invincible, il fumetto creato da Robert Kirkman, diventato ancora più popolare negli ultimi anni anche grazie alla serie animata. Dall’altra c’è Sakamoto Days, uno dei manga più apprezzati degli ultimi tempi, che racconta la storia di un ex assassino leggendario che ha deciso di cambiare vita.

Questi omaggi funzionano proprio perché sono semplici da riconoscere ma allo stesso tempo divertenti da vedere. Per i lettori che seguono entrambe le serie, scoprire un riferimento del genere è quasi come trovare un piccolo easter egg nascosto in bella vista.

Al momento si tratta solo di una copertina speciale, ma è comunque un altro esempio di come il mondo dei fumetti e quello dei manga continuino a influenzarsi a vicenda.

E quando succedono cose del genere, la reazione dei fan non tarda mai ad arrivare. Tra condivisioni e commenti online, la cover sta già circolando parecchio tra gli appassionati delle due serie.